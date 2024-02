Hand aufs Herz, schauen Sie noch ORF?

Als der ORF noch den Sonntag prägte

Ich persönlich dramatisch seltener als früher. In der Kindheit strukturierte der ORF unseren Sonntag. Elterliche Pressestunde, Hohes Haus, dazwischen Weiten-Raten bei der Skisprung-Übertragung und – wenn der Fernseher nach dem Essen weiterlief - „Heimat, Fremde Heimat“. Unter der Woche drehten sich ZIB 1 und ZIB 2 quasi automatisch auf. Schnee von gestern. News poppen am Smartphone in der Hosentasche auf, am Abend warten ständig neue Netflix-Serien. Für den ORF ist es eng geworden, dazwischen noch einen Slot zu bekommen. 28 Euro pro Monat (in Wien) dafür zu zahlen, war nicht immer ganz emotionsfrei. Durch die neue Haushaltsabgabe sind es nun 15,30 Euro. Und die gehen selbst in Wochen weitgehender ORF-Absenz zumindest als Demokratiebeitrag durch.