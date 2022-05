"Heuer ist alles wie früher": Menschenmassen am Rathausplatz

An manche Dinge wird man sich nach Corona erst wieder gewöhnen müssen. Familienfeste. Hochzeiten. Reisen. Mai-Feiern. Am Sonntag wollte ich ahnungslos mit der Straßenbahn vom Bahnhof nach Hause fahren. Nachmittags, eine ordentliche Wartezeit inklusive.

Daheim dämmerte es mir, es muss wohl an diesem ersten Mai liegen, der Kundgebung am Rathausplatz. profil-Kollege Gernot Bauer hatte sich da schon alles angeschaut, und seinen Bericht für seine Online-Kolumne getippt. In dem lernte ich etwas Geschichte:

"Anders als zu Fuß konnte man das Mekka des roten Wien an diesem Tag auch gar nicht erreichen. Denn so heilig war der Tag der Arbeit, dass am Vormittag per Rathaus-Dekret auch die öffentlichen Verkehrsmittel stillstanden. Erst im letzten Jahr vor der Jahrtausend-Wende dämmerte es SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl, dass ein Fahrverbot für die U-Bahn zwar dem roten Evangelium, aber nicht mehr ganz den modernen Zeiten entsprach. Und so gilt der 1. Mai 1999 noch heute als Tag der Schande, zumindest für die Personalvertretung der Wiener Linien."

Relativ betrachtet war die Beschwerde über die Wartezeit also kleinlich.