Ausweichmanöver am Bundeskongress der Grünen

Die Wahrheit äußert sich vielleicht in einer kleinen, zufällig zustande gekommenen Runde am Rande des Bundeskongresses. Eine Grüne, die von den Anfängen an dabei war, sagt: „Ich habe alle Parteisprecher und Sprecherinnen erlebt. Eine ist tot, eine hat einen Poscher, einer sitzt in der Hofburg, eine ist in die Wirtschaft abgedampft. Wir haben alles schon gehabt. Jetzt haben wir einen guten Schäfer, der sich um die Herde kümmert.“