Ist der Ruf erst ruiniert……….

Die Botschaften wurden, je nach Temperament, in unterschiedlicher Dringlichkeit vorgetragen – hatten aber denselben Inhalt. Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, riet den Regierungen in Bund und Bundesländern dringlich dazu, mit „Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip extrem vorsichtig“ zu sein – und nicht weiter Fantastilliardenbeträge an Förderungen, Hilfen und Unterstützungen wahllos an alle auszuschütten, auch an Bestverdiener. Klaus Neusser, Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes IHS, tönte ähnlich: Es brauche keine Anti-Teuerungsförderungen und Co für die gesamte Bevölkerung mehr – sondern wenn, dann zielgerichtete Hilfen. Schon in der Corona-Krise flossen die Gelder teils zu üppig an die Falschen, auch in der Energie-Teuerungs-Krise verteilt die Regierung manches Hilfspaket zu freigiebig an alle. Beiden Ökonomen wird etwas mulmig, wenn sie auf das Budgetdefizit, inklusive wachsender Zinsen für Staatsschulden, blicken. Und beide vermissen Signale, dass die Regierung endlich Strukturreformen anpackt.

Sie sind damit beileibe nicht allein.

Klar: Es wäre ziemlich ungerecht, der Regierung generell Untätigkeit vorzuwerfen – ÖVP und Grüne werken am Krisenmanagement, basteln Hilfspakete und Abfederungen. Manchmal unkoordiniert, manchmal überteuert, immer aber als Getriebene von internationalen Krisen.

Aber: Bei großen Reformvorhaben der Koalition ist Sand ins Regierungs-Getriebe gekommen. Die grundsätzliche und notwendige Arbeitsmarktreform: Wegen Uneinigkeit abgeblasen. Damit ist ein Herzensprojekt von Arbeitsminister Martin Kocher gescheitert – und Kocher, eigentlich ein Hoffnungsträger von ÖVP und Regierung, beschädigt.

Den Leuchtturmprojekten der Grünen geht es auch nicht besser: Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo berechnet, dass die Treibhausgasemissionen 2024 steigen – und die „ehrgeizigen Klimaziele Österreichs klar verfehlt werden“. Alles andere als ein Erfolg für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.