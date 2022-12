Die FPÖ hat seit dem Jänner einen unaufhaltsamen Aufstieg hingelegt. Noch zu Beginn des Jahres lag man in den Umfragen bei 18 Prozent, sieben Punkte hinter der SPÖ, die sich ebenfalls über verstärkten Wählerzuspruch freuen konnte. Während die Freiheitlichen einen klaren Oppositionskurs fahren, sind die Sozialdemokraten thematisch wankelmütig, wie der Kurswechsel in der Asyldebatte zuletzt veranschaulichte. Dieses Thema ist auch eine der Hauptgründe für den FPÖ-Höhenflug. Die Sorgen um die Energieversorgung rücken in den Hintergrund, das blaue Leib- und Magenthema Asyl ist stark im Steigen begriffen. Es gibt Dinge, die sich offenbar nie ändern.