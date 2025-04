Jugendbanden: Wien und seine kriminellen Kinder

21 Überfälle auf Apotheken in mehreren Wiener Bezirken alleine seit Mitte März. Verübt durch eine 60- bis 70-köpfige Jugendbande. Das ist der aktuelle Höhepunkt einer schon länger laufenden Welle der Jugendkriminalität, die längst über die klassischen Zuwandererbezirke hinausgeht.

Zuletzt häuften sich die Berichte aus Nobelbezirken wie Währing und Döbling über Teenie-Täter, die andere Jugendliche in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Parks um ihre Handys oder Marken-Klamotten erleichtern. Und das am helllichten Tag. Rund 600 Anzeigen und 60 Festnahmen gab es seit vergangenem Jahr bei Schwerpunktaktionen der Polizei gegen die Jugendkriminalität.