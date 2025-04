„Geschieht ein Mord, ist das oft ein Anlass, sich mit der grausamen Normalität zu befassen, in der er stattgefunden hat – einer Normalität, die auch schon vorher grausam war“, schreibt Antonia Baum in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit . Der Mord, der uns momentan beschäftigt, ist zwar nicht wirklich passiert, aber er könnte es sein – das reicht.

Inmitten dieser Debatte – Wie sehr macht das Internet unsere Kinder kaputt? – sind nun die Ergebnisse der ESPAD-Erhebung (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) veröffentlicht worden. Sie ist die weltweit größte Schüler:innenbefragung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial. Ein Fokus: Social Media. „Wir sehen sehr viele Jugendliche, die uns berichten, dass sie ihr eigenes Nutzungsverhalten als problematisch einschätzen und wir haben auch etwa zehn Prozent, wo es Hinweise gibt, dass diese Jugendlichen tatsächlich ein problematisches Nutzungsverhalten haben“, sagt Julian Strizek, Soziologe und Suchtforscher der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), am Montagvormittag im Ö1-Journal.

In Österreich zeigen laut der ESPAD-Erhebung etwa zwei Prozent der Befragten Hinweise auf eine Computerspielstörung; bei Burschen fällt diese Schätzung doppelt so hoch aus wie bei Mädchen. Die Social-Media-Nutzung wird von einer großen Zahl der Schüler:innen als problematisch erlebt und als größeres Problem wahrgenommen als Glücksspiel oder digitale Spiele. Für zehn Prozent der befragten Schüler:innen gibt es Hinweise auf eine problematische Nutzung von Social Media; bei Mädchen ist dies häufiger (12 %) der Fall als bei Burschen (7 %).