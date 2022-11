Karl Nehammer: Helfen Alkohol und Psychopharmaka im U-Ausschuss?

Wer kein Wiener ist, aber hin und wieder mit einem zu tun hat, weiß: Der Wiener ist nicht gerade freundlich. Auch die Wienerin trägt gern ihren Grant im Gesicht. Diese Alltagswahrnehmung wurde nun auch per weltweiter Umfrage unter 12.000 so genannten Expats bestätigt. Dabei handelt es sich um – meist besserverdienende – Menschen, die im Ausland leben und arbeiten. Im „Expat City Ranking 2022“ der Organisation „Internations“ belegt Wien in der Kategorie „Freundlichkeit“ den letzten Platz unter 50 Städten. Das Ergebnis ist kraft Empirie plausibel. Allerdings: Es gibt gar nicht so viele autochthone Wiener, wie man glaubt. Sehr viele Einwohnende der Bundeshauptstadt haben Migrationshintergrund und noch viel mehr Bundesländer-Vergangenheit. Soll heißen: Am schlechten Image von Wien sind auch Zuwanderer und Zugereiste schuld. Offenbar macht die Stadt aus fröhlichen Südosteuropäern und Westösterreichern Misanthropen.

Nun wissen wir aber nur zu gut, dass man Umfragen auch manipulieren kann. Die ÖVP entwickelte dafür sogar ein eigenes Werkzeug, das so genannte „Beinschab-Tool“. Und zudem wissen wir von der SPÖ, dass die Volkspartei unter Kanzler Sebastian Kurz hinterfotzigstes Wien-Bashing betrieb. Im Umgang mit auf Umfragen basierender Kritik an der Bundeshauptstadt sollte man daher vorsichtig sein. Kurz war übrigens kein typischer Wiener, sondern – zumindest nach außen – immer freundlich. Wären alle Wiener wie Kurz, wäre Wien in den Umfragen die freundlichste Stadt der Welt.