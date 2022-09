Kauf dir ein Eis!

Na, haben Sie schon nachgesehen? Wissen Sie inzwischen, wo Sie, stromverbrauchstechnisch, im Vergleich zur durchschnittlichen österreichischen Dreikopffamilie stehen und was das für Ihre kommenden Stromrechnungen bedeutet? Wir haben für Sie nachgesehen: Es wird sich womöglich irgendwie ausgehen, aber es wird nicht ohne Ungerechtigkeiten gehen, und das betrifft jetzt nicht nur jene zahllosen Westösterreicherinnen und Westösterreicher, denen ein Deckelpreis von 10 Cent pro Kilowattstunde genau gar nichts bringt, weil sie schon ungedeckelt weniger zahlen, was man andererseits aber auch nur ungerecht finden kann, wenn man gar nicht anders will. Nein, es betrifft vor allem die Bezieherinnen kleinerer Pensionen (und es sind vor allem Bezieherinnen), wobei es sich gerade in deren Fall eben sehr oft nicht mehr ausgeht. profil-Kolumnistin Elfriede Hammerl erzählt in einem aktuellen Text von einem typischen Fall:

„Karin hat zwölf Schuljahre lang brav gelernt, eine Ausbildung gemacht und danach ein Erwachsenenleben hindurch gearbeitet, meistens Vollzeit. Daneben hat sie zwei Kinder großgezogen und einen Haushalt geführt. (Die Kinder waren der Grund für die kurzen Unterbrechungen ihres Erwerbslebens, früher war es ja bekanntlich noch schwerer als heute, Betreuungsplätze aufzutreiben.)

Karins Fleiß hat nur bescheidene materielle Früchte getragen. Wer im Sozialbereich arbeitet, verdient sich keine goldene Nase. Trotzdem wäre ihre Altersrente etwas höher, hätte der Staat nicht ein paar Jahre vor ihrer Pensionierung eine Reform beschlossen, derzufolge der Durchrechnungszeitraum, nach dem sich die Höhe der Bezüge bemisst, erheblich verlängert wurde.“