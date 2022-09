Elfriede Hammerl: Altersarmut, aber wirklich

Karins Fleiß hat nur bescheidene materielle Früchte getragen. Wer im Sozialbereich arbeitet, verdient sich keine goldene Nase. Trotzdem wäre ihre Altersrente etwas höher, hätte der Staat nicht ein paar Jahre vor ihrer Pensionierung eine Reform beschlossen, derzufolge der Durchrechnungszeitraum, nach dem sich die Höhe der Bezüge bemisst, erheblich verlängert wurde. Vor der Reform hätten Karins 15 „beste Jahre“ als Berechnungsbasis gedient, ihr Durchschnittseinkommen in den 15 Jahren ihres Erwerbslebens also, in denen sie am besten verdient hatte. 15 halbwegs gute Jahre hätte Karin vorweisen können, darauf hat sie gebaut, wenn sie mit Anfang 50 an ihren Lebensabend dachte. Aber als Karin das Pensionsalter erreichte, war der Durchrechnungszeitraum schon ein gutes Stück länger geworden und ihre Altersrente ein schlechtes Stück kleiner. Das mochte der Gerechtigkeit gedient haben, aber gleichzeitig hat es die Lebensplanung der Älteren ramponiert. Ist schon frustrierend, wenn nicht mehr gilt, was dir seinerzeit in Aussicht gestellt wurde, und du nichts tun kannst, als resigniert hinzunehmen, was über deinen Kopf hinweg beschlossen wird.