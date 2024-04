Kohle für den Öko-Sozialstaat

Wissenschafterinnen und Wissenschafter von Wifo (Wirtschaftsforschungsinstitut) und abif (Wissenschaftliche Vereinigung für Analyse, Beratung und interdisziplinäre Forschung) wiederum, knöpfen sich im aktuellen Sozialbericht des Sozialministeriums sechs konkrete Handlungsfelder vor und loten aus, was es für eine Umgestaltung in einen Ökosozialstaat braucht. Und kommen dabei zu ganz ähnlichen Schlüssen.

Das stellt auch den heimischen Sozialstaat vor Herausforderungen. Denn wie zahlreiche Studien zeigen, sind Kosten und Schäden durch Klimakrise und Umweltverschmutzung ungleich verteilt. Die, die am meisten von Umweltbelastungen betroffen sind, sind meist nicht diejenigen, die überdurchschnittlich dazu beitragen.

Silodenken überwinden

Einerseits geht es darum, vulnerable Gruppen wie Kinder, ältere Menschen und Arbeitskräfte, die ganz besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, zu schützen und negative soziale Folgen von Anpassungsmaßnahmen abzufedern. Andererseits müssen alle Maßnahmen so gestaltet sein, dass der CO2-Fußabdruck verringert wird.

„Das Silodenken in Umwelt- und Sozialpolitik ist zu überwinden“, fordern die Autorinnen und Autoren. Und versuchen sich auch selbst darin. Der erhöhten - und volkswirtschaftlich kostspieligen - Krankheitslast, etwa aufgrund von Hitze und Naturkatastrophen, soll, bevor man sie medizinisch behandeln muss, schon vorbeugend begegnet werden. Und so sind im Kapitel „Gesundheit“ an erster Stelle Vorschläge für stadt- und raumplanerische Maßnahmen zu finden: Entsiegelung, Begrünung, Beschattung, Beachtung von Kalt- und Frischluftschneisen.

Die weiteren Handlungsfelder befassen sich mit Familienpolitik, Wohnen, Mobilität und Erwerbsarbeit. Die vorgeschlagenen Maßnahmen bilden die gesamte Palette staatlicher Interventionen ab und reichen von Bewusstseinsbildung, über Förderungen, Steuern, Infrastruktur bis hin zu Regulierungen. Einiges davon wurde bereits vielfach gefordert, wie etwa Qualifizierungsmaßnahmen für Green Jobs, Kostenwahrheit in der Mobilität und Ausbau des öffentlichen Verkehrs.