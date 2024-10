Was die Krise bei VW für heimische Unternehmen bedeutet

Egal, wo Sie heute Morgen unterwegs sind, eines ist überall gleich: Ungefähr jedes fünfte Auto, das Ihnen entgegenkommt oder an Ihnen vorbeifährt, ist ein Volkswagen (VW). Rechnet man noch ebenfalls zum Konzern gehörende Marken wie Audi, Skoda und Seat dazu, ist es fast jedes Dritte. Das Straßenbild hierzulande passt aber schon eine Zeit lang nicht mehr zur Situation, in der sich Volkswagen befindet. Der Konzern ist in einer Krise. Laut Betriebsrat droht drei deutschen Werken die Schließung, zehntausende Jobs seien in Gefahr. Wie konnte es so weit kommen, und was bedeutet das für österreichische Zulieferbetriebe?

„Die deutsche Autoindustrie strauchelt seit zirka sechs Jahren“, sagt Klaus Friesenbichler, Ökonom am österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Die Gründe dafür sind teils hausgemacht, teils der aktuellen wirtschaftlichen Situation geschuldet: „Ein Auto ist ein dauerhaftes Konsumgut. Wenn also die Unsicherheit am Arbeitsmarkt groß ist, wenn Lohnzurückhaltung gefordert wird, auch vor dem Hintergrund der Teuerung der letzten Jahre, kann es schon sein, dass bei vielen Haushalten die Budgets knapper sind“, sagt der Wirtschaftsforscher. Potenzielle Kundinnen und Kunden von VW sparen sich den Autokauf oder warten auf einen besseren Zeitpunkt. An der Situation bei VW ist aber nicht nur die Coronapandemie, die Teuerung oder die Unsicherheit am Arbeitsmarkt Schuld.