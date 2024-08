Expertin: „Europa ist für China von großem strategischen Interesse“

Weigelin-Schwiedrzik

Seit dem Krieg in der Ukraine hat alles eine stärkere geopolitische Konnotation. Der Konflikt zwischen China und den USA hat sich in den letzten Jahren auch verschärft. Und das führt dazu, dass man Verbündete sucht. Europa ist sowohl für China als auch für die USA von großem strategischen Interesse. Aus Sicht der chinesischen Regierung darf man Europa keinesfalls fallen lassen, obwohl sich die EU in ihrer Haltung gegenüber China seit dem Krieg in der Ukraine stärker an den USA orientiert.

Ist das jetzt gut oder schlecht für Europa, dass die zwei großen Wirtschaftsblöcke China und USA ihre Interessen auf europäischem Boden durchsetzen wollen?

Weigelin-Schwiedrzik

Das hängt davon ab, wie Europa damit umgeht. Die Politik ist aus einer sicherheitspolitischen Erwägung heraus dazu geneigt, eine sehr enge Partnerschaft mit den USA zu suchen. Während die Wirtschaft nicht immer mit den politischen Entscheidungen konform geht. Europa ist auch deshalb wirtschaftlich so stark geworden, weil es einerseits billige Rohstoffe aus Russland bekommen und andererseits gute wirtschaftliche Beziehungen zu China gepflegt hat. Es wurden Produktionsstätten in China errichtet, der Handel mit China ist stetig gewachsen. Heute sind wir weitgehend von russischen Rohstoffen abgeschnitten, und durch die Zolldebatte fürchten viele, dass der Handel mit China ins Stocken geraten könnte. Wieso haben die USA zuerst Strafzölle auf E-Autos eingeführt, obwohl chinesische E-Autos auf dem US-Markt kaum eine Rolle spielen? Der Grund wird weniger ein wirtschaftlicher als ein geopolitischer gewesen sein. Zumal wenn man bedenkt, dass auch US-Unternehmen wie Tesla in China produzieren und von diesen hundertprozentigen Zöllen auf chinesische E-Autoimporte betroffen sind. Man könnte das auch als Vorgabe an Europa deuten. Hier ist der Anteil an E-Autos aus China viel höher. Außerdem werden von diesen Ausgleichszöllen auch viele europäische Betriebe getroffen, die in China im

Bereich der E-Mobilität produzieren. Das wäre eine geopolitische Betrachtung auf diesen Vorgang.

Eine wirtschaftliche Betrachtung wäre: China subventioniert seine E-Autoindustrie massiv, in einem Ausmaß, in dem europäische Betriebe nicht mithalten können. Die Billigimporte verzerren den Wettbewerb. Deshalb nennt es die EU auch Ausgleichszölle.

Weigelin-Schwiedrzik

Insbesondere das Herzstück des E-Autos – die Batterie – beruht auf Forschungs- und Entwicklungsleistungen aus der Volksrepublik China, die seit über 25 Jahren getätigt werden. China hat gesagt: Im Bereich der Verbrennermotoren können wir wahrscheinlich niemals so gut werden wie jene Nationen, die solche Motoren seit Generationen bauen. Aber die grüne Wende kommt, Erdöl wird irgendwann knapper, also brauchen wir ein Auto mit einem alternativen Antrieb. Es ist richtig, dass die chinesische Führung diesen Wirtschaftszweig subventioniert, wie im Übrigen auch die USA mit dem sogenannten Inflation Reduction Act von Joe Biden. Ob wir das gut finden oder nicht, aber die Chinesen haben die Schlüsselteile für das Automobil, das wir jetzt für die grüne Wende brauchen, über Jahre entwickelt, und wir haben das einfach verschlafen. Auch Japan war immer wieder von Schutzzöllen betroffen und hat es in kurzer Zeit geschafft, Anpassungsmechanismen zu entwickeln, die schneller waren als die Aufholjagd in den geschützten Märkten.

Apropos Anpassungsmechanismen: Chinesische E-Autohersteller wollen jetzt Fabriken in Europa errichten, etwa BYD in Ungarn. Ist das ein Versuch, diese Ausgleichszölle zu umgehen, indem man in der EU produziert?

Weigelin-Schwiedrzik

Ja. Und sie machen das deshalb in Europa, weil sie merken, dass die Nachfrage nach E-Autos hier im Vergleich zu Amerika höher ist. Das hat natürlich auch mit den größeren Distanzen und der Infrastruktur dort zu tun. Deshalb tätigen sie die Investitionen in Europa und hier in Ländern, die ihnen auch politisch wohlgesinnt sind. Und wo die Löhne nicht so hoch sind wie in Westeuropa.

Das Werk könnte auch in Deutschland stehen, aber China hat sich für Ungarn entschieden …

Weigelin-Schwiedrzik

Einerseits sieht sich China in einigen EU-Ländern keiner besonders positiven Stimmung gegenüber. Außerdem hat man den Bau des Tesla-Werks in Brandenburg sehr genau beobachtet und gesehen, dass es Konflikte mit der Zivilgesellschaft, den Behörden, den Gewerkschaften gab. Für Deutschland hätte gesprochen, dass dort wegen der strauchelnden Autoindustrie viele ausgebildete Fachkräfte frei werden. Aber man wollte sich wohl nicht mit Gewerkschaften und Behörden herumschlagen und ist lieber nach Ungarn gegangen, mit dem man seit dem Kalten Krieg gute Kontakte pflegte.