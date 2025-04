Verteidigung: Falls kein längerer Wehrdienst kommt – was dann?

Offiziell ist die Expertengruppe noch gar nicht zusammengesetzt worden, und doch wird schon laut über das potenzielle Ergebnis ihrer Arbeit diskutiert: die Verlängerung des Grundwehrdienstes. Führt tatsächlich kein Weg daran vorbei?

SPÖ, ÖVP und Neos haben sich in ihrem Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass eine Kommission über die Verbesserung des Grundwehrdienstes und der Miliz beraten soll. Im Militär sieht man das als Chance, eine langjährige Forderung durchzusetzen: Nach sechs Monaten Wehrpflicht an einem Stück sollen die jungen Männer in regelmäßigen Abständen für ein paar Tage zum Bundesheer zurückkommen, um als Milizsoldaten an Übungen teilzunehmen. Generalstabschef Rudolf Striedinger, der wichtigste militärische Berater von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), sprach sich schon dafür aus, genauso wie Thomas Starlinger, Verteidigungsminister in der Expertenregierung von Brigitte Bierlein und nun sicherheitspolitischer Berater von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos). Selbst der kolportierte Leiter der Expertengruppe, Milizbeauftragter und Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder, sprach von einer nötigen „Übungsverpflichtung“.