18,6 Millionen Euro gaben alle Ministerien zusammen im ersten Halbjahr 2024 laut der Medientransparenzdatenbank der RTR für Werbung aus. In der Regel zeigt sich der Staat in der zweiten Jahreshälfte spendabler – vor allem, wenn eine Nationalratswahl ansteht, wie es 2024 der Fall war.

Die Truppe erinnert sich noch an vergangene Sparpakete nach der Finanzkrise unter Ex-Kanzler Werner Faymann (SPÖ), als quer durch alle Ministerien 500 Millionen Euro eingespart werden sollten. Das Bundesheer musste damals sogar Benzin rationieren. Das ist heute, in Zeiten des russischen Angriffskrieges auf europäischem Boden, unvorstellbar.

Das Budget der Justiz wurde unter Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne) deutlich erhöht. Nun liegt der Anteil der Sachleistungen am Gesamtbudget bei 40 Prozent, vor allem die „Werkleistungen“ stiegen. Darunter fällt alles, wofür die Justiz externe Dienstnehmer beauftragt, neben der eben erst beschlossenen Verteidigerkosten-Rückerstattung etwa Bewährungshilfen, Wiedereingliederungs- und Deradikalisierungsprogramme. Bei der Initiative Derad sind die Sorgen vor Einschnitten groß, auch angesichts steigender Fälle. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) versicherte, dass in zentralen Bereichen wie dem Kampf gegen Extremismus nicht gespart werde. Dieser funktioniert nur mit intensiver Betreuung nach der Haft – und die kostet.

Wo die neue Regierung den Sparstift genau ansetzen will, ist unklar. „Da die Erstellung eines neuen Budgets noch nicht abgeschlossen ist, können konkrete Maßnahmen noch nicht im Detail genannt werden“, heißt es auf profil-Anfrage stellvertretend für eine Reihe an Ministerien aus dem Bundeskanzleramt.

Tatsächlich wird die Verwaltung an vielen schmerzhaften Stellen schrauben müssen, um dem Ziel zumindest nahezukommen. Das dürfte auch das heimische Botschaftsnetz zu spüren bekommen. Das Außenministerium verfügt mit 6,7 Millionen zwar grundsätzlich über das niedrigste Budget aller Ministerien, allerdings mit einem relativ hohen Sachaufwand, der fast ein Viertel des Budgets ausmacht und damit auch einen verhältnismäßig hohen Spardruck ergibt. Allein in den Botschaften kommen die Sachkosten ohne Mieten auf 109 Millionen Euro. Die Energiekosten schlagen durch, Einsparungen könnte es bei der Wohnungsfinanzierung im Ausland geben.

Dass doch beim Personal gespart werden könnte, zeigt die Polizei. Die rund 7200 Polizistinnen und Polizisten in Wien leisteten laut Landespolizeidirektion 2024 2,18 Millionen Überstunden. Das soll drastisch sinken, obwohl man ohne Überstunden damit kämpft, den Normbetrieb aufrechtzuerhalten. Andererseits wurden bisher Überstunden für Auftritte der Polizeikapellen an Wochenenden bezahlt. Das soll sich ändern, auch Auslandsauftritte und das Polizeimusikfestival 2026 werden abgesagt. Früheren Einsparungen bei Kapellen, etwa im Heer, folgten laute Proteste.

In einigen Ministerien haben vereinzelte befristet Beschäftigte den Hinweis bekommen, dass sie wohl nicht verlängert werden. Die Zahl der Leiharbeiter stieg in den letzten Jahren beträchtlich an, auch um Pensionierungen auszugleichen. Doch Leiharbeit zählt zu den Sachkosten, und Kürzungen lösen hier weniger Widerstand aus als in der Beamtenschaft. Das Sparpotenzial schwankt: Im Bildungsressort sind derzeit nur drei Leihbedienstete beschäftigt. Expertise von außen holen sich Ministerien zudem über Leih- und Werkverträge. Studienautorinnen und -autoren dürften also deutlich weniger Aufträge erhalten. Die eingesparten Staatsausgaben spüren auch die Firmen.

Ohnehin sind die fetten Zeiten in den Ministerien vorbei. Bei größeren Besprechungen gibt es meist Filterkaffee, Kuchen werden privat gekauft. Vielleicht bald auch wieder Textmarker.