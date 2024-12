Nach Fluglotsen-Streit „positive Gespräche“ zwischen Tanners und Koglers Ressort

Ein Problem, das laut Verteidigungsministerium dahintersteckt: Für Gruppen, bei denen Fachkräfte mangeln, gibt es für gewöhnlich Sonderverträge. Diese machen möglich, dass Sonderbedienstete im Verteidigungsministerium mehr verdienen oder andere Vorteile haben, die den Beruf attraktiver machen. So einen Sondervertrag haben zwar auch die Fluglotsen, allerdings ohne Überzahlung: Im Jahr 2010 kippte der Verfassungsgerichtshof dieses Gehaltsplus. Das Heer will eine verfassungskonforme Möglichkeit suchen, allerdings braucht es dafür das Beamtenministerium: Das Ressort von Werner Kogler, Grünen, kann auf Initiative des Verteidigungsministeriums von Klaudia Tanner, ÖVP, diesem Sondervertrag zustimmen – oder eben nicht.

Genau diese Tatsache führte vor Kurzem zu einem Streit: Generalstabschef Rudolf Striedinger befand, dass das Beamtenressort trotz den Versuchen des Verteidigungsministeriums „die Tragweite der Problematik nicht erkannt hat oder nicht erkennen wollte“. Kogler schrieb daraufhin einen Brief an seine Regierungskollegin Tanner: Sein Ressort sei jederzeit zu Gesprächen bereit, „um tragfähige und nachhaltige Lösungen zu ermöglichen“. Eine „Personalproblematik in der Flugsicherung“ sei aber bisher noch nie thematisiert worden.

Und nun? Auf profil-Nachfrage klingen nun beide Seiten deutlich versöhnlicher: „Auf Arbeitsebene (Sektion) wurden bereits Gespräche seitens des Verteidigungsministeriums mit dem Beamtenministerium aufgenommen und verlaufen positiv“, heißt es aus Tanners Büro. Und Koglers Seite lässt ausrichten: „Es finden derzeit konstruktive Gespräche auf Beamtenebene statt, mit dem Ziel, gemeinsam Lösungen für die personellen Herausforderungen im Bereich der Luftraumüberwachung zu finden.“