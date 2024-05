Klaudia Tanner: „Die Soldaten wurden von meinen Vorgängern gefährdet“

Ich meine alle, auch über österreichische Grenzen hinweg. Wir haben uns sehr sicher gefühlt. Vielleicht war es eine Zeit lang so, dass alles, was mit sozialer Sicherheit zu tun hatte, wichtiger war. Jetzt haben wir ein langfristig gesichertes Budget und einen Aufbauplan.

Alle, also auch die ÖVP?

Diese Chats kenne ich nicht, und dieser Herr ist ja auch in Gerichtsverfahren verwickelt. Ich nehme Verantwortung für das Bundesheer wahr. Aber es war generell so, dass wir alle geglaubt haben, wir leben auf einer Insel der Seligen.

In Chats von Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid ist nachzulesen, dass die ÖVP dem FPÖ-Verteidigungsministerium aus parteitaktischen Gründen nicht mehr Geld geben wollte.

Es war schon immer so, dass Ressortverantwortliche für mehr Budget kämpfen müssen, es fällt ja nicht vom Himmel. Ich habe das getan.

Natürlich setzen wir uns damit auseinander, aber es gibt so viele Krisen- und Kriegsherde. Ein Angriff auf einzelne Staaten in der EU ist nicht das wahrscheinlichste Szenario. Und weil viel über Gefährdung die Rede ist: Die Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres wurden von meinen Vorgängern gefährdet, die nicht dafür gekämpft haben, dass sie genug Budget und Ausrüstung haben, wie wir es jetzt tun.

Selbst in dem Strategiepapier „Risikobild 2032“ spricht das Bundesheer von einem „Neutralitätsrisiko“. Sollte ein EU-Mitgliedstaat angegriffen werden, würden hier „Positionierungsfragen bezüglich Beistandspflicht, Solidarität sowie der Neutralität“ aufkommen.

Ganz offen: Warum wird nie thematisiert, wie stark wir uns im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik einbringen? Warum wird die Frage nicht gestellt, warum Deutschland oder Estland nicht mehr Soldaten in friedenserhaltende Missionen schickt? Wir sind da führend. Alles auf die Frage der Beistandspflicht zu reduzieren, verstehe ich nicht.

Also eine Präferenz, kein Ausschluss.

Apropos Chats: Neue Nachrichten zeigen, dass Heinz-Christian Strache vom damaligen FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek „beinharte Personalpolitik“ einforderte. Ist die Führungsriege des Bundesheeres FPÖ-treu?

Es gibt klare gesetzliche Regelungen, wie ein Auswahlverfahren stattzufinden hat, und an diese halte ich mich. Die Vorgehensweise meiner Vorgänger kann ich daher nicht beurteilen beziehungsweise kommentieren.

Nun sind Ermittlungen gegen Herbert Kickl und andere frühere FPÖ-Minister bekannt geworden. Eine Frage, die Ihnen profil schon vor einem Jahr gestellt hat: Würden Sie einer ÖVP-FPÖ-Koalition als Ministerin zur Verfügung stehen?

Ich finde es so super, dass diese Fragen kommen, bevor überhaupt der Wahltermin feststeht. Ich halte es so wie immer: Jetzt geht es darum, zu überzeugen, warum die ÖVP die Partei ist, die für Sicherheit, Familie und Leistung steht. Es geht um die Frage: Was wollt ihr für einen Bundeskanzler haben: den einen, den ich nie nenne, oder mit Karl Nehammer jemanden, der einen klaren Plan hat?

Wieso schließen Sie ein Ministeramt dann nicht aus, wenn Sie Kickls Namen nicht einmal aussprechen wollen?

Ich finde, es ist ein Fehler, permanent über jemand anderen zu reden. Ich bin ÖVP-Politikerin, wir müssen die Menschen für unseren Plan für die Zukunft begeistern. Ich verstehe nicht, warum er andauernd so thematisiert wird.

Die Koalitionsfrage steht ja stellvertretend für Inhalte: die Nähe zu rechtsextremen Identitären, der Skandal im Verfassungsschutz, die Ablehnung des Raketenschutzschirms Sky Shield. Karl Nehammer nannte Kickl deswegen ein Sicherheitsrisiko.

Dieser Herr ist ja auch ein Sicherheitsrisiko, damit hat er recht. Es gibt viele in der FPÖ, die wissen, wie dringend wir den Raketenschutz nötig haben. Sky Shield wird die Speerspitze sein, um unsere Neutralität zu verteidigen. Das wissen die Herren – Damen haben sie ja nicht so viele – der FPÖ sehr genau. Mit der Sicherheit spielt man nicht. Ich sehe aber die Wählerin und den Wähler als Souverän.

Eine letzte Frage zu Kickl …

Uahh …

Nach dieser Logik dürften Sie und die ÖVP Kickl aber auch nicht als Kanzler ausschließen.

Die Wähler haben in der Hand, wer die Führungsrolle übernimmt. Ich bin überzeugt davon, dass die Österreicherinnen und Österreicher sich gerade in diesen Zeiten für die Mitte, Vernunft, Hausverstand entscheiden werden. Es geht um die Frage, wer an der Spitze steht.

In Niederösterreich steht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze, koaliert aber mit der FPÖ. Trotzdem hat der Verschwörungstheoretiker Martin Rutter mit seinem Impfgegner-Verein die Zusage für staatliche Coronahilfen aus dem Coronafonds bekommen.

Sie hat klar gesagt, dass das sehr genau geprüft wird und die Überweisung nicht erfolgen wird.

Erst nach Aufregung, weil profil das aufgedeckt hat.

Verwehrt sich jemand, nach der Wahl in ernsthafte Koalitionsverhandlungen zu treten, und sagt, wenn gewisse Punkte verwehrt werden, hackt er sich die Hand ab, dann kommen eben solche Dinge raus.