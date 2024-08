Nächste Gaskrise ante portas?

Auf den heutigen Tag genau vor 25 Jahren begann der große politische Aufstieg des Wladimir Putin. Am 9. August 1999 ernannte der damalige russische Präsident Boris Jelzin mit dem Leiter des Inlandsgeheimdienstes seinen Wunschkandidaten zum Ministerpräsidenten.

Ja, es war verdammt viel los diese Woche: Großbritannien wurde und wird von heftigen Unruhen erschüttert, in Bangladesch kam es zum Sturz der Regierung, in den USA präsentierte Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ihren Vize Tim Walz. Und das kleine Österreich schaffte es wieder einmal in die internationalen Schlagzeilen: Die drei Konzerte von Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion mussten wegen Anschlagsplänen abgesagt werden. Warum also diese ein Vierteljahrhundert alte Begebenheit vor den Vorhang zerren?

Keine Sorge, umfangreiche Berichterstattung rund um den amerikanischen Superstar Swift und die Terrorgefahr in Österreich finden Sie in der morgen erscheinenden Printausgabe. Heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit aber wieder einmal auf ein uns schon länger beschäftigendes Thema lenken: Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen auf die europäische Gasversorgung. Beides hängt, wenn man so will, ursächlich mit Jelzins Handlung von vor 25 Jahren zusammen. Denn sonst wäre Putin wohl kaum in die Lage versetzt worden, für geopolitische Turbulenzen zu sorgen.