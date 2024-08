Alexis wäre zum ersten Mal pünktlich gewesen. Sonst ist er immer gut zwanzig Minuten zu spät, aber für Taylor Swift hätte er es geschafft. Sandra und Felix hätten uns einen Platz im Schatten reserviert, irgendwo neben einer Säule vor dem Stadion, beide natürlich viel zu früh, ich wahrscheinlich auch. Uns wären direkt ein paar Perlenarmbänder gerissen, weil wir das mit dem Knoten nicht verstanden haben. Wir hätten irgendwelchen Amerikanerinnen erklärt, was ein Käsekrainer-Hotdog ist. Wir hätten uns gegenseitig versichert, dass wir nicht weinen werden. Wir hätten geweint. Wir hätten die Bridge des Songs „All too well“ so laut mitgeschrien, als hätte sie Taylor Swift nur für uns geschrieben. Am Anfang hätte sie ganz sicher „Servus Wien“ gesagt. Oder vielleicht „Grüß Gott Wien“, so auf ironisch? „Hat wer ein Handy mit guter Kamera?“ „Nein.“ Unsere Fotos wären am Ende trotzdem die besten von allen.

Was kann man also tun? Vielleicht sollte man wirklich nicht an das „was wäre wenn“ denken, sondern an das, was bleibt. Und was bleibt? Die zwei jungen Frauen in der U-Bahn, die sich gegenseitig ihre Cowboystiefel gezeigt haben. Der Baum voller „Friendship Bracelets“ im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Die zwei Mädchen, die zu „Fearless“ mitkreischen, während sie auf dem Gehsteig herumtanzen, zwischen lauter Fremden, so als wären sie ganz allein. Die vielen Menschen, die sich zum Freundschaftsbänder basteln im Prater getroffen haben.

Es bleibt das gute Gefühl, wenn man jemandem mit Taylor Swift-Merchandise angrinst und die Person zurück lächelt, diese kollektive Freude an der Gegenwart. Irgendwie bleibt auch der Verteilerkreis in Favoriten, den die Stadt Wien spaßeshalber „Vertaylorkreis“ genannt hat. Dieser Hauch von Glitzer und Pailletten, der sich auch ohne Konzert schon über die Stadt gelegt hat. Der Gedanke an einen richtig guten Tag, an neue Freundinnen, an Solidarität.

Alexis, Sandra und Felix bleiben auch. Und alle anderen, denen ich die letzten Monate mit der „Eras Tour“ in den Ohren gelegen bin, deren Songs ich in der Spotify-Warteschlange konsequent hinter „Out of the Woods“ geschoben habe.

Und natürlich bleibt die Musik. Mit wem könnte man Weltschmerz, Trauer und Enttäuschung denn besser verarbeiten als mit Taylor Swift? In „You’re on Your Own, Kid“ heißt es: „'Cause there were pages turned with the bridges burned. Everything you lose is a step you take. So make the friendship bracelets, take the moment and taste it. You've got no reason to be afraid. You're on your own, kid. Yeah, you can face this. You're on your own, kid. You always have been“