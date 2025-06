Am Ende geht es immer ums Geld. Wobei, dieses Mal eigentlich schon von Anfang an. Beim Nato-Gipfel, der am Dienstag und Mittwoch in Den Haag stattfindet, wollen sich die 32 Mitgliedstaaten verpflichten, künftig fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung und sicherheitsrelevante Investitionen auszugeben. Das ist um einiges mehr als man 2014 auf einem Gipfel in Wales beschlossen hatte, damals wurde noch ein Ziel von zwei Prozent vereinbart.