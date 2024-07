Doch die anhaltende Polykrise mit ihrer vorwiegend negativen Nachrichtenlage ist nur einer der Gründe. Journalismus hat ein nach wie vor wachsendes Vertrauensproblem. Nur noch ein Drittel der Befragten in Österreich gab an, Nachrichten im Allgemeinen zu vertrauen. Das ist deutlich unter dem globalen Schnitt (40,2 Prozent) und weit unter europäischen Spitzenreitern wie etwa Finnland mit 69 Prozent.

Auch digitaler Journalismus kämpft

Nachrichtenmüdigkeit in Krisenzeiten, Vertrauenskrise in den Journalismus und ein immer dichteres Netz an Kanälen und Meldungen – diese Kombination bringt immer mehr Menschen dazu, sich medial aus dem Weltgeschehen auszuklinken. Das zeigt sich auch an den Zahlen: In vielen der von Reuters untersuchten Länder sinkt der Medienkonsum generell. In Österreich ist der Sinkflug von Print und linearem TV zwar am deutlichsten, aber auch der Konsum von Nachrichten online und über Soziale Medien ist rückläufig. Das Match heißt also längst nicht mehr Print gegen Digital. Das Match heißt Nachrichten gegen – gar keine Nachrichten.

Dass diese Abkehr von Qualitätsjournalismus Medienhäuser und ihre Finanzierungsmodelle über Abos und Werbung in Bedrängnis bringt, beschäftigt die Branche bereits seit einigen Jahren. Langfristig hat diese Entwicklung auch Auswirkungen auf die Qualität demokratischer Prozesse und Entscheidungen.