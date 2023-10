Nobelpreise 2023: Die Großartigkeit des Allerkleinsten

Mit dem Österreicher Zeilinger hat Krausz nicht nur das Interesse an Quantenphysik gemeinsam: Von 1988 bis 2004 forschte Krausz in Österreich und bekleidete verschiedene Positionen an der Technischen Universität Wien – und führte hier auch bedeutende Experimente durch, die nun in Stockholm ausgezeichnet wurden. Gemeinsam mit seinem Team entwickelte Krausz wesentliche Grundlagen der Attosekundenphysik. Falls Ihnen der Begriff nicht ganz locker über die Lippen geht, hier der Versuch einer knappen Erklärung: Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Vorstellen kann man sich so eine Zeitspanne nicht, da versagt jeder Vergleich.

Krausz und seinem Team gelang es um die Jahrtausendwende, Lasersysteme zu entwickeln, die solche Intervalle in Form winziger Lichtpulse herstellen und messen können. Die Technologie hilft dabei, Elektronen in Echtzeit zu beobachten und ins Innere von Atomen oder Molekülen vorzudringen. Das war zunächst Grundlagenforschung, verspricht aber zahlreiche Anwendungen: etwa beim Design von Quantencomputern, aber auch bei der Erforschung von Krankheiten, indem man auf ganz elementarer molekularer Ebene studieren kann, wie zum Beispiel Krebs entsteht.

Gegen alle Widerstände

Mit Krausz wiederum teilt die diesjährige Medizin-Nobelpreisträgerin Katalin Kariko einige Gemeinsamkeiten: Auch sie stammt aus Ungarn, sie spezialisierte sich ebenfalls auf einen Mikrokosmos, und auch ihre Laufbahn begleitet profil seit geraumer Zeit. Kariko forschte zunächst in Ungarn, als ihr Job gestrichen wurde, emigrierte sie in die USA (im Teddybären ihrer Tochter schmuggelte sie 1000 Dollar Startkapital außer Landes). Über Jahrzehnte verfolgte sie dort die Idee der mRNA-Technologie – und stieß vor allem auf Ablehnung und Widerstand: Zeitverschwendung, befanden die Vorgesetzten, die ihr Finanzmittel und Projekte strichen.