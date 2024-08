Obama über Harris: „Yes, she can!“

Nach knapp zwanzig Minuten auf der Bühne sagt Barack Obama den Satz, auf den sein Publikum gewartet hat. Es war unklar, ob er ihn aussprechen würde. Ist er überhaupt passend? Wirkt er nicht wie ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit?

Es ist der Slogan, der Obama 2008 weltweit berühmt und schlussendlich zum ersten, schwarzen Präsidenten der USA gemacht hat: Yes, we can!

Jetzt hat er ihn 16 Jahre später wieder ausgepackt.

Denn seine Partei, die Demokraten, haben keine Zeit zu verlieren. Sie stecken mitten in einem Last-Minute-Wahlkampf. Elf Wochen bleiben ihnen noch bis zur Wahl im November. Am Dienstag hat Obama am Parteitag der Demokraten in Chicago gesprochen.

Und er rief seinen alten Slogan in leicht abgewandelter Form ins Publikum: Yes, she can!

Gemeint ist Kamala Harris, nach dem Ausscheiden von Joe Biden, dem amtierenden US-Präsidenten, die neue Kandidatin der Demokraten. Sie will ihren republikanischen Rivalen Donald Trump im Herbst schlagen und tatsächlich: Sie erlebt gerade so etwas wie ein Momentum. In Umfragen liegt Harris vor Trump, auch in einigen heiß umkämpften Swing-States.

Die Frage, wie lange dieser Hype hält, haben wir uns auch in der aktuellen Ausgabe gestellt.