ÖVP, SPÖ, Neos: Wer das Programm textete und was drinsteht

Zufall oder nicht: Ein früherer Kurz-PR-Mann mischte auch in der Kommunikationsgruppe der Dreierkoalition in spe mit. Gerald Fleischmann, Mister Message Control, war für die ÖVP mit dem sogenannten „Prosatext“ betraut, also jenem mehrseitigen Mission Statement, das am Beginn des Regierungsprogramms stehen wird. Nicht der einzige Kurz-Intimus: Auch Stefan Steiner, Kurz‘ inhaltliches Mastermind, berät nun wieder die Volkspartei.

Laut profil-Infos stammt der Erstentwurf für das Intro zum Regierungsprogramm aus den Reihen der ÖVP. Auf SPÖ-Seite war die Sprecherin von Andreas Babler, Raphaela Pammer, in der Kommunikationsgruppe und reklamierte in die schwarze Standortprosa eine Sozialnovelle hinein. Für die Neos sorgte unter anderem Ex-Parteimanager Nikola Donig dafür, dass der Text ohne allzu viele großkoalitionäre Retro-Vibes auskommt. Bis spät in die Nacht sollen die PR-Profis um einzelne Wörter gerungen haben – spätabends entbrannte gestern noch ein schwarz-roter Konflikt, ob ein EU-Defizitverfahren nur zu „verhindern“ oder „jedenfalls zu verhindern“ sei. Wie das letzte Kräftemessen ausgegangen ist, werden wir heute im finalen Papier lesen.

Es war nicht ganz einfach, eine gemeinsame Sprache zu finden: SPÖ und Neos sind der Meinung, dass sie die Altlasten der Vorgängerregierung wegräumen müssen. Die ÖVP kann sich eine solche Formulierung schwer bieten lassen. Auf eine Floskel wie „geopolitisch herausfordernde Zeiten“ dürften sich alle Partner einigen.

Programm wird heute präsentiert

Heute wird das Dokument von ÖVP-Obmann Christian Stocker, SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger präsentiert. profil wird berichten, schauen Sie gerne auf unserer Webseite vorbei. Oder kaufen Sie unser Heft, das morgen ab 12 Uhr als E-Paper zu haben ist.

Zu personellen Entscheidungen werden sich die Parteispitzen bei dem Termin bedeckt halten und auf ihre Gremien verweisen. Den Fahrplan bis zur Angelobung liefern wir Ihnen hier.

Rotes Ringen ums Finanzressort

Tatsächlich fliegen aber schon vor den Parteisitzungen am Freitag die Fetzen, vor allem in der SPÖ, ein bisschen bei den Pinken. Die Sozialdemokraten werden erstmals seit einem Vierteljahrhundert das Finanzministerium führen – wobei die staatliche Beteiligungsholding ÖBAG aus dem Ressort herausgelöst werden dürfte. In der ersten Runde der Dreier-Verhandlungen hatte sich die SPÖ auf das Ressort weniger Chancen ausgerechnet, doch in Runde zwei war alles anders, insbesondere die ÖVP hatte keine Optionen mehr. Allen in der SPÖ ist klar, dass dieser Posten eine Schlüsselrolle in der künftigen Regierung wird, potenziell mit mehr Macht ausgestattet als Parteichef Babler, der Vizekanzler wird. Und weil diese Koalitionsverhandlungen als die transparentesten in der Geschichte eingehen werden, denkt sich die SPÖ offenbar: Warum nicht auch den Postenstreit über die Medien austragen? Von der Wiener SPÖ wird Finanzstadtrat Peter Hanke für das Finanzressort forciert, als Plan B haben die Wiener noch Ex-ORF-General Alexander Wrabetz in der Hinterhand. Babler hätte im Schlüsselressort lieber einen Vertrauensmann oder eine -frau sitzen. Am Freitag muss er dem Parteivorstand ein Personalpaket präsentieren, das möglichst viele Landesparteien glücklich macht. Bietet er den Wienern (die endlich den Lobautunnel bauen wollen) als Trostpreis das Infrastrukturministerium an, um selbst das Finanzministerium besetzen zu können, wird das in Niederösterreich nicht besonders gut ankommen. Landesparteichef Sven Hergovich will schließlich vom Landesrat ohne viel Portfolio zum Mann für Straßen und Schienen aufsteigen.

