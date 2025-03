Ramadan-Fasten an Schulen: Viel Emotion, wenig Fakten

Im neuen profil beschreibt Journalist Stefan Kaltenbrunner die Tricks sogenannter „Influencer Preacher“, also islamistischer Prediger auf TikTok, die vor allem bei sehr jungen Menschen immer beliebter sind: „In kurzen Videos erklären die Prediger den Jugendlichen, was verboten (haram) und was erlaubt (halal) ist. Während des Ramadans listen sie täglich Dutzende Regeln auf, wie richtig gefastet wird.“ Seinen ganzen Artikel lesen können Sie hier nachlesen.

Österreichische Medien veröffentlichen seit Beginn der Fastenzeit Berichte über die Rolle des Ramadans im Klassenzimmer. In vielen dieser Medienberichte werden Lehrerinnen und Lehre, sowie Direktorinnen und Direktoren interviewt. Der Grundtenor dieser Berichterstattung: Fastende Kinder werden immer jünger, stören immer mehr im Unterricht, können sich immer weniger konzentrieren und kippen im Klassenzimmer um. Wie viel ist an diesen Aussagen dran?

In einem Videobericht sagt eine Wiener Direktorin zum Beispiel: „Irgendwann sitzen sie dann nur da und schauen. Teilweise legen sie sich auch auf den Boden und bewegen sich nicht.“

Statistiken darüber, wie viele Muslime in Österreich fasten, wie alt fastende Schülerinnen und Schüler sind oder wie viele von ihnen Schwächeanfälle während des Fastens haben, gibt es allerdings keine. Man verlässt sich in diesem Diskurs auf Erfahrungsberichte einzelner Personen. Umso heftiger sind daher auch die teils islamophoben Aussagen in den Kommentarspalten der Medienberichte. Fastende Kinder werden für manche User offenbar ohne Empirie zur Bedrohung.

Wofür es allerdings Statistiken gibt, ist, wie präsent antimuslimischer Rassismus in Europa ist. Laut der Gleichbehandlungsanwaltschaft gaben 2023 in einer Studie 78 Prozent der befragten muslimischen Deutschen an, bereits Diskriminierungserfahrungen und Übergriffe erlebt zu haben. Europaweit machen muslimische Menschen am häufigsten Diskriminierungserfahrungen in der Arbeitswelt, im Bildungswesen, auf dem Wohnungsmarkt und bei der Gesundheitsversorgung. Auch in Österreich werden muslimisch gelesene Personen in den meisten Lebensbereichen diskriminiert.

Fehlendes Know-how bei Lehrpersonal?

Über 700.000 Muslime leben in Österreich – das sind fast acht Prozent der österreichischen Bevölkerung. Viele von ihnen fasten zu Ramadan. Der Islam, so wie auch der Ramadan, gehören schon lange zu Österreich. Warum wird der Fastenmonat trotzdem derart exotisiert? Sollten Lehrerkräfte besser darauf vorbereitet sein, wenn Schüler:innen fasten?

„Ich verstehe schon, dass es für Lehrpersonen, die jetzt nicht damit aufgewachsen sind, eine Umstellung ist. Aber wenn etwas unbekannt ist, dann kann man nachfragen oder Interesse zeigen. Und wenn man besorgt ist, kann man ein Gespräch auf Augenhöhe suchen“, meinte Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrer und Logopäde Ali Dönmez in einem profil-Interview.