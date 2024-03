Wie der Ramadan an Schulen polarisiert

Auch die österreichische Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft verschickte einen Informationsbrief an mehrere öffentliche Schulen. Darin wird eingangs erklärt, was der Ramadan genau ist – und dann auf das Wohl der Kinder hingewiesen. Eltern sollten demnach berücksichtigen, dass die Schüler:innen für den Unterricht fit sein sollten.

„Fastende Kinder sitzen mit uns am Mittagstisch“

Nina* ist Lehrerin an einer Mittelschule im 21. Wiener Gemeindebezirk. In den Klassen, die sie unterrichtet, gibt es einige Schüler:innen, die fasten. „Ramadan ist vor allem beim Mittagessen Thema“, berichtet sie. Die Mittelschule, an der Nina arbeitet, bietet eine Nachmittagsbetreuung an. Das heißt, dass Schüler:innen nach dem regulären Unterricht gemeinsam mit Betreuer:innen Mittagessen, im Schulgarten spielen und Hausaufgaben erledigen.

An Ninas Mittelschule gibt es die schulinterne Regelung, dass fastende Kinder, die in der Nachmittagsbetreuung sind, zwar zum Mittagessen mitkommen müssen, aber nicht dazu verpflichtet sind, mit zu essen.

„Ab und zu kommt es vor, dass sich Schüler:innen untereinander ärgern oder genervter im Unterricht sind, weil sie hungrig sind. Ich würde das jedoch nicht als große Sache bezeichnen“, meint sie zu profil. Die Regelung, dass fastende Schüler:innen beim Mittagessen dabei sitzen müssen, findet sie jedoch eher unpassend. Sie würde sich wünschen, dass man Ramadan oder Bayram – also den Festtag, der am Ende des Fastenmonats Ramadan stattfindet, auch in ihrer Schule mehr thematisiert: „Wir sind so eine multikulturelle Schule und ich finde es schade, wie christlich trotzdem alles bei uns ist.“.

Fastende Volksschüler:innen sind Einzelfälle

Marie* ist Lehrerin an einer Volksschule im 19. Wiener Gemeindebezirk. Den IGGÖ-Leitfaden hat sie auch zugeschickt bekommen. „Natürlich ist Fasten ab einem gewissen Alter total in Ordnung und eine individuelle Entscheidung“, sagt sie. Marie arbeitet erst seit wenigen Monaten als Lehrerin und fühlt sich unvorbereitet auf den Fastenmonat. „Was bedeutet körperlich reif und gesund? Kann man in der 1. Klasse Volksschule schon reif und gesund sein?“, fragt sie sich. An ihrer Schule fasten nur vereinzelt Schüler:innen.

„Kinderfasten“ als Kompromiss

Ali Dönmez unterrichtet Deutsch als Zweitsprache und setzt sich aktivistisch gegen antimuslimischen Rassismus ein. Er gibt Workshops und postet auf Instagram Tipps zum Umgang mit Rassismus und Ramadan an Schulen.

Dönmez erzählt, dass in vielen Familien mit dem sogenannten „Kinderfasten“ ein Kompromiss praktiziert wird – hier fasten Kinder beispielsweise nur bis 12:00 Uhr oder sie essen ganz normal ihre Mahlzeiten und „fasten“ dazwischen.