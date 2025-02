Regierungsbildung: Heureka Bankenabgabe, heureka Koalition

Der erste Anlauf zur Koalition aus ÖVP und SPÖ scheiterte am Streit um die Bankenabgabe. Im zweiten Anlauf macht die Bankenabgabe den Weg frei. Das ist die zugegeben extrem verkürzte Zusammenfassung der vergangenen vier Monate.

Anteil am Gelingen der ÖVP-SPÖ-Koalition hat auch Herbert Kickl. Denn der FPÖ-Obmann ist der Hauptgrund, warum ein gordischer Knoten wie die Bankenabgabe durchtrennt werden konnte. Wir erinnern uns an den vehementen Widerstand des ÖVP-Wirtschaftsflügels gegen die als „marxistisch“ gebrandmarkten Pläne von SPÖ-Chef Andreas Babler, das Budget auch durch Hilfe der „breiten Schultern“ (also Vermögenderen) zu sanieren.

Doch kein Marxist

Es scheint alles vergessen. Warum? Weil der Ausflug der ÖVP in Koalitionsverhandlungen mit der - des Marxismus' unverdächtigen, aber in anderen Punkten offenbar zu radikalen - FPÖ dazu führte, dass selbst Wirtschaftsbündler in Babler neuerdings einen gemäßigten Zeitgenossen sehen. GroKo-Spirit eben.

In dieser gelösten Grundstimmung werden in den Stunden nach Erscheinen dieser Morgenpost wohl auch jene letzten Brocken auf die Seite geräumt werden, die zwischen FPÖ und ÖVP noch unüberwindbar waren. Es geht um Posten. Wieder sehr verkürzt: FPÖ-ÖVP scheiterte am blauen Anspruch auf den Innenminister. Kickl verzichtete dafür auf die historische Chance eines blauen Bundeskanzlers und blauen Finanzministers.