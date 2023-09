Reiche mag man eben nicht

Mal ehrlich, was halten Sie von reichen Menschen?

Wie wir Reiche beurteilen, ist bislang eher wenig erfasst. Was wir wissen, kommt aus internationalen Forschungen zur Armut, selten aber wird das Leben des wohlhabenden Teils unserer Gesellschaft untersucht. Seit 1929 wissen wir, dass Reiche anders sind. F. Scott Fitzgerald schrieb in seinem Werk ''The Rich Boy,'' nämlich: „Let me tell you about the very rich. They are different from you and me.'' Seit 2022 wissen wir zum Teil, wie anders Reiche im Gegensatz zu Normalverdienern sind, denn der Oberschicht wird eine gewisse Millionärspersönlichkeit zugeschrieben, aber dazu später mehr.

Internationale Daten darüber, wie Reiche wahrgenommen werden, gibt es aus 2019. Auch wenn keine Zahlen zu Österreich vorliegen, sind die Ergebnisse aufschlussreich. Die Studien zu Vorurteilen, die es über Wohlhabende gibt, bestätigen, dass Reiche und ganz besonders Superreiche immer stärker ins Visier der Kritik geraten. So hat Rainer Zitelmann, Historiker und Soziologe, selbst wohlhabend, herausgefunden, dass die meisten Deutschen Reiche für Unsympathen halten. Sie werden als egoistisch (62 Prozent), materialistisch (56 Prozent) und rücksichtslos (50 Prozent) beschrieben. Als reich definiert Zitelmann Personen, die mindestens eine Million Euro abseits ihres eigenen Wohneigentums besitzen. Das Austrian Institute of Economics and Philosophy beschreibt Reiche aufgrund dieser Zahlen als verhasste Minderheit. Auch in Frankreich haben Wohlhabende keinen hohen Stellenwert, wenn es um die von anderen wahrgenommenen Persönlichkeitsmerkmale der Oberschicht geht. Neben den genannten Persönlichkeitsmerkmalen werden Reichen zudem Überheblichkeit, Gier und Gefühlskälte nachgesagt.