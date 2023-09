Warum das Vermögen der Reichsten in Österreich stark unterschätzt wird

Reiche verweigern Antworten häufiger

Die belastbarsten Daten zur Verteilung von Geld und Vermögenswerten lieferte der Household Finance and Consumption Survey (HFCS) erstmals 2010. Der mittlerweile zum vierten Mal veröffentlichte Bericht eruiert mithilfe von Bankdaten und Umfragen in der Bevölkerung, wie es um das Vermögen privater Haushalte in 22 europäischen Ländern steht.

Die größten Herausforderungen für die Forscher sind am oberen und am unteren Ende der Vermögensverteilung zu finden: Denn der reichste und der ärmste Teil der Bevölkerung sind schwer zu erfassen. Das betrifft Menschen, die zum einen nicht befragt werden, wie Obdachlose, oder jene, die teilweise nicht befragt werden wollen, wie sehr Reiche. Neben der geringen Wahrscheinlichkeit, dass Superreiche in einer zufällig ausgewählten Stichprobe von 8000 Haushalten ausreichend vertreten sind, stellt nämlich auch das Antwortverhalten eine Unsicherheit der HFCS- Datenerhebung dar. Die non–response Rate sei am oberen Ende der Verteilung deutlich höher, erklärt Dr. Wilfried Altzinger, Co-Leiter des Forschungsinstituts „Economics of Inequality“ an der WU Wien.

Fachleute sprechen vom sogenannten „fat tail“. Besonders reiche Haushalte haben einen großen Einfluss auf die finalen Schätzwerte des Gesamtvermögens, sind aber in der Studie kaum repräsentiert. Besonders in der zweiten Welle der HFCS- Erhebung konnte festgestellt werden, dass reichere Haushalte eher dazu tendieren, eine Teilnahme der Befragung zu verweigern, was die Lücke nur umso größer macht. Das führe laut Studien in den meisten Fällen zu einer Unterschätzung der Größe und Ungleichverteilung der tatsächlichen Vermögensbestände.