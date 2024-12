Wie TikTok einen rumänischen Rechtsextremen zum Wahlsieger machte

Gehüllt in traditioneller Bauerntracht reitet Călin Georgescu auf einem weißen Ross. In dem Clip auf der Kurzvideoplattform TikTok übt Georgescu Judo-Griffe, krault im Hallenbad und joggt gemächlich über eine Rennstrecke. Es sind Wahlkampfaufnahmen, die auf TikTok hunderttausende Rumänen gesehen haben und die laut Expertenmeinungen entscheidend für Georgescus Sieg in der ersten Wahlrunde um das Präsidentenamt waren. Dank TikTok, das rund 40 Prozent der Rumänen nutzen, war Georgescu besonders bei jungen Rumänen erfolgreich: Jeder dritte Wahlberichtigte unter 24 Jahren stimmte für den Ultranationalisten.

Auf TikTok folgen Georgescu mehr als 500.000 Personen, manche seiner simpel gestalteten Kurzvideos, die meisten davon Interviewausschnitte, erreichen sogar mehrere Millionen Zuschauer. Die Accounts seiner Konkurrenten wirken im Vergleich mickrig: Elena Lasconi, die konservative Gegnerin Georgescus bei der Stichwahl am Sonntag, kommt auf 130.000 Follower, während dem Sozialdemokraten Marcel Ciolacu, der bei der ersten Wahlrunde ausschied, nur 65.000 Menschen folgen. Dabei lädt Georgescu erst seit 2022 Videos hoch. Wie ist es ihm gelungen, in so kurzer Zeit in den Feeds von dermaßen vielen Menschen zu landen? Vier Taktiken scheinen Georgescu dabei geholfen zu haben.

1. Polarisiere! Georgescus Persönlichkeit könnte nicht besser für die Sozialen Medien ausgerichtet sein: Der 62-Jährige polarisiert mit Verschwörungstheorien und Hetze gegen Ukraine-Flüchtlinge. Seine Fans fluten die Kommentare mit Lob, doch auch Kritik und Häme finden sich. „Es ist unvorstellbar, wie ein zukünftiger Staatschef an Verschwörungstheorien glauben kann?“, schreibt ein Nutzer. Doch auch die negativen Kommentare nützen Georgescu: TikToks Algorithmus wertet sie als Interaktionen und zeigt das Video noch mehr Menschen.

© Cristian Cristel Xinhua / Eyevine / picturedesk.com Călin Georgescu Călin Georgescu gewann überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien.

Rechte Accounts hätten Georgescu inhaltlich bereits zuvor den Boden vorbereitet, erzählt Cǎtǎlin Gomboș, Chefredakteur der rumänischen Faktencheck-Webseite „Veridica“ gegenüber profil: „Man rutscht auf TikTok sehr schnell in ein extrem rechtes Milieu ab, wo man Videos sieht, die den Hitler-Verbündeten Ion Antonescu oder den Faschisten Corneliu Codreanu abfeiern.“

2. Schließe Allianzen! Doch auch mit klassischen Taktiken des „Influencer-Marketings“ kennt sich Georgescu aus: Er arbeitet mit anderen Social-Media-Persönlichkeiten zusammen. „Kooperation“ nennt man das im Influencer-Sprech. Der rechte Kandidat saß in den Podcasts des Sportjournalisten Andrei Niculescu und in jenem des Unternehmers Ștefan Mandachi. Schnipsel aus den den Gesprächen lädt er später auf seinem TikTok-Account hoch und verweist seine Fans auf die ungekürzten Podcastfolgen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten.

Doch manche Influencer bewerben Georgescu ohne Gegenleistung: Eine von ihnen ist die Boulevard-affine Sportmanagerin Anamaria Prodan, der auf Instagram mehr als zwei Millionen Menschen folgen.

3. Kauf dir Reichweite! Es war ein simpler Werbeauftrag, den der TikToker Alex Stremițeanu in der Wahlkampfzeit vom Unternehmen FameUp vermittelt bekam: „Ich sollte darüber sprechen, wie wichtig es ist zu wählen, und mir wurde gesagt, die Werbung sei ‚unpolitisch‘“, erzählt er gegenüber profil. Doch ohne sein Wissen sind im Werbetext zwei Hashtags, #equilibrișverticalitate und #presidential2024, enthalten, die mit Georgescus Kampagne verknüpft sind.

„Diese Hashtags lockten Bots in die Kommentare, die dann dutzendmal ‚Wir stimmen für Călin Georgescu‘ kommentierten“, erzählt Stremițeanu. „Ich fühlte mich manipuliert und benutzt“, fügt er hinzu. Er hätte das Video sofort gelöscht. Ziel war es wohl, den TikTok-Algorithmus zu manipulieren und auch bei unpolitischen Accounts Wahlwerbung zu platzieren, ohne diese kennzeichnen zu müssen.

Georgescus Wahlkampfleiter spricht von „Zufall“: Es gebe keinen Zusammenhang zwischen der Hashtag-Kampagne und dem Präsidentschaftsanwärter. FameUp wollte sich weder gegenüber profil noch gegenüber rumänischen Medien äußern.

4. Lass dich pushen! Null rumänische Leu. So viel möchte Georgescu laut Eigenaussage für seine Kampagne ausgegeben haben. „Irgendwoher muss das Geld aber kommen“, sagt Gomboș. „Es steht der Verdacht im Raum, dass Russland dahintersteckt.“ Im Wahlkampf wären russische Accounts aktiv gewesen, die gelikt und kommentiert und so Georgescus Inhalte gepusht hätten.

Die Affäre bedeutet nun auch Ärger für TikTok: Laut dem „Digital Service Act“ der EU müssen politische Botschaften gesetzlich gekennzeichnet werden. Zwei im Eilverfahren vor das EU-Parlament geladene Vertreter von TikTok erklärten am Dienstag, dass bereits knapp hundert Mitarbeiter in Rumänien im Einsatz gegen „politische Propaganda“ seien.

In Brüssel war man mit dem Auftritt der TikTok-Lobbyisten nicht zufrieden. „Sie lassen das Feuer Wochen und Monate wüten und schicken dann sehr nette Leute hier in diesen Ausschuss, um Fragen sehr höflich zu beantworten“, wetterte der Europaabgeordnete Dirk Gotnik von den niederländischen Christdemokraten. TikTok spricht von mehr als tausend aufgespürten Bots und zwei kürzlich zerschlagenen Netzwerken, die die Wahlen in Rumänien zu beeinflussen versucht hätten. Doch die EU vermutet noch viele mehr. Rumäniens Teleregulierungsbehörde ANCOM verlangt mittlerweile, TikTok zu verbieten.