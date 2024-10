Noch nie zuvor war der Schengen-Beitritt für Rumänien und Bulgarien so nah. Seit zwei Jahren steht die Schengen-Diskussion stellvertretend für eine heiße Migrations-Debatte. Zwar stehen Rumänien und Bulgarien besser da als noch vor einem Jahr. Sie bemühen sich, die EU-Außengrenze stärker zu bewachen und investieren Millionen Euro in den Grenzschutz. Das ist zwar kein offizielles Beitrittskriterium, aber eine Voraussetzung von Innenminister Gerhard Karner für die Aufhebung von Österreichs Schengen-Veto. Die Chancen von Rumänien und Bulgarien stehen nicht schlecht, noch heuer in den Schengenraum aufgenommen zu werden.

Darüber werden die EU-Länder beim Rat für Justiz und Inneres am 12. und 13. Dezember erneut abstimmen. Alle drei Monate treffen sich die Innenminister der Mitgliedsstaaten, um Themen wie Migration und Grenzschutz zu besprechen. Bei der Tagung im Oktober wurde beschlossen, dass die Abstimmung über die Ost-Erweiterung des Schengenraums beim nächsten Treffen stattfinden würde.

Nächste Schengen-Etappe steht an

Rumänien und Bulgarien stellen sich im Doppelpack auf. Sowohl in Bukarest als auch in Sofia geht man von einem vollen Schengen-Beitritt bis Jahresende aus. In rumänischen diplomatischen Kreisen wird viel über den Ausgang der Nationalratswahl in Österreich diskutiert. Davor hatte die ÖVP ihren Veto-Rückzug hinausgezögert, wohl auch in der Hoffnung, im antieuropäischen Wählerpool zu fischen. In der heißen Phase des Wahlkampfs verlor das Thema an Aufmerksamkeit, inzwischen wurden die Diskussionen wieder aufgenommen.