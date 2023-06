Russlands freie Radikale

Fühlen Sie sich heute etwas weniger verwirrt ob des Beinahe-Putsches in Russland am Wochenende? Eigentlich nicht? Auch nach drei Mal schlafen wird man aus Yevgeny Prigozhins abgeblasenem Feldzug, den er mit seiner Wagner-Truppe gegen die Militärführung in Moskau startete, nicht wirklich schlau. Warum zieht man mit einem schwer bewaffneten Konvoi gegen das russische Verteidigungsministerium, um dann 200 Kilometer vor der Hauptstadt wieder umzukehren? Und warum kommt Prigozhin mit dieser Aktion des „Hochverrats“, wie sie Putin selbst nannte, straffrei davon und darf in Minsk unbescholten weiterleben? Immerhin sind im letzten Jahr zahlreiche Manager und Kritiker für deutlich weniger an Widerstand aus dem Fenster oder die Treppe hinuntergeflogen.

Jubel für die Kriegstreiber

Eine besorgniserregende Wahrheit hat dieser Beinahe-Putsch aber definitiv zutage gebracht: Russland ist spätestens seit Samstag ein völlig unberechenbares, unkontrollierbares freies Radikal. Im größten Land der Welt ist mittlerweile alles jederzeit möglich, mit und ohne Putins Gnaden. Auch wenn man das in den westlichen EU-Ländern lange Zeit nicht wahrhaben wollte, spätestens mit der Annexion der Krim war klar, wohin Putins Pläne in der Ukraine führen sollten. Die Situation war brandgefährlich und mündete in den brutalen Überfall auf die Ukraine, aber sie war kalkulierbar. Und jetzt? Der Krieg in der Ukraine könnte noch jahrelang als mühseliger Abnützungskrieg weitergehen, der unzähligen Menschen das Leben kostet. Es könnte aber auch schon bald den nächsten Putschversuch geben, der gar in einem Bürgerkrieg endet. Im größten Land der Welt, das über 5889 atomare Sprengköpfe und 34 Atomreaktoren verfügt.

Und noch eine, aus europäischer Sicht sehr bittere Wahrheit hat dieses Wochenende in Russland offenbart: Prigozhin und seine Söldner konnten nicht nur ungehindert und bewaffnet mit ihrem Konvoi durch Russland ziehen. Sie wurden mit „Wagner, Wagner“-Rufen und Selfie-Sticks von der lokalen Bevölkerung empfangen. Zum Beispiel in Rostow am Don, wo die Söldner gleich für ein paar Stunden die dortige Militärbasis der russischen Armee ohne viel Gegenwind besetzten. Das waren keine pro-westlichen, pro-demokratischen Oppositionellen, denen die jungen Russinnen und Russen zujubelten. Das sind rechtskräftig verurteilte Schwerverbrecher und Kriegstreiber. Wagners Söldner morden, foltern und vergewaltigen nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Syrien, Mali, in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR).