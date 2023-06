Aufstand von Wagner-Chef Prigoschin: Fünf Fragen und Antworten zur explosiven Situation in Russland

Präsident Wladimir Putin hat Prigoschin – ohne ihn namentlich zu nennen – in einer kurzen TV-Rede am Samstagvormittag „Landesverrat“ vorgeworfen und „entscheidende Reaktionen“ angekündigt: „Wir werden siegen und stärker werden.“

Mitten im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein offener Konflikt zwischen Jewgeni Prigoschin, dem Kopf der russischen Söldnertruppe Wagner, und der Führung der russischen Streitkräfte eskaliert. Prigoschin hat mit bewaffneten Kämpfern das Hauptquartier der südrussischen Stadt Rostow am Don besetzt und kontrolliert neuralgische Punkte der Millionenstadt. Präsident Wladimir Putin hat Prigoschin – ohne ihn namentlich zu nennen – in einer kurzen TV-Rede am Samstagvormittag „Landesverrat“ vorgeworfen und „entscheidende Reaktionen“ angekündigt: „Wir werden siegen und stärker werden.“ Es droht eine militärische Auseinandersetzung zwischen der Armee und der Gruppe Wagner.

Zu Zeiten der Sowjetunion war der heute 62-Jährige ein unbekannter Krimineller. Er saß wegen Diebstahls und Raubüberfällen neun Jahre im Gefängnis. Reich wurde er danach im Glückspiel- und später im Restaurant-Business. Weil er Staatsbankette ausrichtete und Putin nahestand, wurde er als „Putins Koch“ bezeichnet. Tatsächlich machte er mit dem Verteidigungsministerium korrupte Geschäfte in dreistelliger Millionenhöhe. Gemeinsam mit dem Neonazi Dmitri Utkin baute Prigoschin ab 2012 die Gruppe Wagner auf, eine private Söldner-Armee, die überall dort eingesetzt wurde, wohin Russland aus politischen Gründen keine offiziellen Streitkräfte entsenden konnte – in der Ostukraine und auf der Halbinsel Krim, in Syrien, Libyen, der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan. Mit der zahlenmäßig wachsenden Söldnertruppe leistete Prigoschin Putin gute Dienste. Er wusste um seine Bedeutung und begann bald, sich mit der offiziellen Militärführung anzulegen.

Warum hat Putin Prigoschin unterschätzt?