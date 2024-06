Siegt die Opposition in Niš?

Serbiens Präsident Aleksander Vučić ist omnipräsent in Serbien. Er bestimmt seit über zehn Jahren in wechselnden Funktionen die Politik des Balkanlandes und dominiert den Diskurs in den Medien. Unlängst hat er einen Premierminister ausgewählt, dessen Namen seinem zum Verwechseln ähnlich ist. Miloš Vučević, der ehemalige Verteidigungsminister, führt seit einigen Monaten die Regierungspartei (SNS). Vučević gilt als rechte Hand von Vučić.

Die Proteste im Winter

Serbien, ein EU-Beitrittskandidat, befindet sich im Dauerwahlkampf. In den letzten zehn Jahren gab es vier vorgezogene Neuwahlen, zuletzt am 17. Dezember 2023. Der Urnengang hat Schlagzeilen gemacht, weil er vom Vorwurf der Wahlmanipulation überschattet wurde. Wir haben damals ausführlich berichtet – hier entlang. Zur Erinnerung: Internationale Wahlbeobachter, unter anderem von der OSZE, wiesen auf unfaire Bedingungen für die Opposition hin. Am Wahltag selbst wurden Fälle von Stimmenkauf dokumentiert, von organisierter Wählermigration sowie von Druck auf Mitarbeiter aus staatsnahen Betrieben und Behörden.

All das brachte Vučić in Bedrängnis. Also ließ er die Lokalwahlen wiederholen. Das Ergebnis: Ein klarer Sieg für seine eigene Partei. In Belgrad konnte die SNS sogar zulegen und kann laut vorläufigem Wahlergebnis mit 64 Mandaten im 110-sitzigen Belgrader Stadtparlament rechnen. Damit bekommt man, anders als letztes Mal, eine satte Mehrheit zusammen.