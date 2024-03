Strache-Chats: Wie viel Russland steckt in der FPÖ?

Diese Nachricht tippte Strache am 8. April 2019 an Roland Weinert. „Wir werden uns treffen“, versicherte ihm sein damaliger Kabinettschef im Sportministerium.

„Russland ersucht um Gedanken-Austausch mit jungen Beamten in Österreich… über die Verwaltungsakademie muss hier ja etwas möglich sein. Bitte rufe ihn an und fixiert da etwas! Lg“

Neue Polit-Chats sorgen für Aufregung. In gestern publik gewordenen Nachrichten, die profil vorliegen, will der damalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ein Treffen zwischen österreichischen und russischen Beamten einleiten. Das ist keine Überraschung, immerhin hatten die Freiheitlichen vertraglich mit dem Kreml vereinbart, Kontakte auf regionaler Ebene „aktiv“ zu entwickeln.

Sobald die FPÖ in Regierungsverantwortung sei, bleibe „kein Stein mehr auf dem anderen - da wird dann besetzt, interveniert und beeinflusst“, was das Zeug halte. „Herbert Kickl steht an der Spitze eines blauen Skandal-Eisbergs und schämt sich dabei nicht Wasser zu predigen, während er und seine Jünger den Wein trinken.“ Kritik kommt auch aus anderen Parteien. Schließlich stehe „FPÖ für: Freunde Putins Österreich“, sagte der pinke Generalsekretär Douglas Hoyos bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die FPÖ beklagt Schmutzkübel-Kampagnen der ÖVP in Zusammenhang mit Russland-Vorwürfen.

So hat sie stets die russische Argumentation übernommen, Sanktionen würden Österreicher:innen mehr schaden als Putin. Als Kanzler, so Kickl, würde er diese „sofort blockieren“. Er plädiert für „Waffenstillstand“ anstatt für einen vollständigen Rückzug russischer Truppen. Als Österreich vergangenen April – als eines der letzten europäischen Länder übrigens – den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi zu einer Video-Rede über die Kriegsverbrechen in seinem Land im Parlament einlud, verließen die Freiheitlichen geschlossen den Saal.

Und zum verstorbenen Oppositions-Anführer in Russland Alexei Nawalny räumt der FPÖ-Chef zwar ein, dass es dort menschenrechtliche Probleme gebe, fordert bei einer Pressekonferenz diese Woche jedoch keine Konsequenzen: „Wenn Sie Nawalny ansprechen, dann sage ich Ihnen: Assange. Sie werden ja wissen, dass dieser Mann u.a. bei seinen WikiLeaks-Veröffentlichungen Papiere an die Öffentlichkeit gebracht hat, die eines dokumentieren: nämlich die systematische Eliminierung von politischen Gegnern der USA durch CIA-Killerkommandos. Ja was ist dann denn dort? Wollen sie jetzt die Beziehungen zu den Amerikanern auch abbrechen?“ Kickl vermeidet es also, Putins brutalen Umgang mit Oppositionellen klar zu verurteilen, stattdessen zeigt er mit dem Finger auf die USA.

Mehr noch: Aus dem Umfeld der freiheitlichen Familie wurde selbst nach Nawalnys Tod noch gegen den Oppositionellen gewettert. Die FPÖ scheint auch ohne Freundschaftsvertrag zu wissen, wo ihre Loyalitäten liegen.