Tatort Schule: Wenn Kinder kriminell werden

Eine parlamentarische Anfragebeantwortung von Innenministerium Gerhard Karner (ÖVP) zeigt auf, wie sich die Kriminalität an österreichischen Schulen von 2021 bis 2023 verändert hat. Ergebnis: In allen neun Bundesländern kam es in den letzten beiden Jahren zu einer Steigerung an strafbaren Handlungen.

Dreistellige Straftaten

Den größten Zuwachs an Gesetzesübertretungen gab es im Burgenland, in absoluten Zahlen liegt Wien mit deutlichem Abstand vorne. Wurden 2021 in Wien 962 Straftaten in Bildungseinrichtungen verzeichnet, waren es 2023 mehr als doppelt so viele: in Summe 1932. Zwischen den einzelnen Wiener Bezirken zeigen sich allerdings große Unterschiede: Nur in Hietzing blieb die Zahl der Straftaten gleich – bei 33. In Ottakring verdreifachte sie sich von 28 auf 95. In den Bezirken Landstraße, Favoriten, Simmering, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing waren 2023 die verzeichneten Straftaten im dreistelligen Bereich – 2021 war dies in noch keinem Bezirk der Fall gewesen. Anzumerken ist jedoch, dass es im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie und des Homeschoolings zu einem generellen Rückgang der Anzeigen kam.

Mord an Favoritner Schule

Am häufigsten kommt es in den Schulen zu Diebstählen und zu Sachbeschädigung; In Favoriten und Floridsdorf gab es allerdings mehr Gewaltdelikte als Sachbeschädigungen. Besonders brisant: 2022 kam es in einer Favoritner Schule sogar zu einem Mord.

Täter:innen Großteils unter 14

Die Täter:innen sind laut der parlamentarischen Beantwortung meist zwischen zehn und 14 Jahren alt, also teilweise noch nicht einmal strafmündig, und zum Großteil selbst noch Schüler:innen.