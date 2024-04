„Problemviertel” Reumannplatz: Was tun, damit Jugendliche nicht kriminell werden?

Bei Tageslicht sieht der Reumannplatz aus wie jeder andere große Platz in Wien. Vor der Eisdiele „Tichy“ bildet sich eine Schlange, die Saison hat eben erst begonnen. Die Bänke sind fast komplett besetzt. Die Menschen rauchen, essen Sonnenblumenkerne oder trinken Redbull, Kinder laufen quer durch den Platz und spielen.

Der Reumannplatz strahlt an diesem Frühlingstag lebendige Freude aus – wenn da nicht die vielen Polizeiwagen, Kamerateams und Schlagzeilen der letzten Wochen wären. Messerattacken, sexuelle Gewalt, Schwerpunktaktionen der Einsatzgruppe Jugendkriminalität. Wenn es dunkel wird, ist der Reumannplatz laut Medienberichten der Wiener „Gewalt-Hotspot“, Favoriten Wiens „Problem-Bezirk“. Bundeskanzler Karl Nehammer überlegt, aufgrund der steigenden Jugendkriminalität das Strafmündigkeitsalter zu senken, und Innenminister Gerhard Karner beschloss in ungewohnter Einigkeit mit der rot-pinken Stadtregierung eine Waffenverbotszone um den Reumannplatz.

Favoriten, der Bezirk der kriminellen Teenager?

Im zehnten Wiener Gemeindebezirk leben 218.415 Menschen, mehr als in Linz. Das Durchschnittsnettoeinkommen liegt mit 21.487 Euro pro Jahr deutlich unter dem Wienschnitt von 24.992 Euro.

Die Bevölkerung ist jünger als im Rest Wiens, das Gebiet dichter besiedelt und die Bevölkerung finanziell schlechter gestellt – in keinem anderen Bezirk gibt es mehr Drittstaatsangehörige als in Favoriten (26,7 Prozent), sie dürfen weder bei den Bezirksvertretungs- und schon gar nicht bei den Gemeinderatswahlen ihre Stimme abgeben. Favoriten ist laut Kriminalitätsstatistik der Wiener Bezirk mit den meisten absoluten angezeigten Straftaten. In Relation betrachtet liegt der zehnte Bezirk im oberen Mittelfeld – am unsichersten soll es in der Innenstadt sein. Dort ist die Bevölkerungsdichte allerdings besonders klein und die Anzahl an Tourist:innen und Nachgastronomiebetrieben groß.

Perspektivenlosigkeit, finanzielle Sorgen oder falsche Vorbilder sorgen bei manchen Jugendlichen dafür, dass sie gewalttätig oder kriminell werden. Strafanzeigen gegen Kinder und Jugendliche nehmen zu.

Sind die Teenager erst einmal in die Kriminalität abgerutscht und gehen mit Messern aufeinander los, muss die Polizei einschreiten. Sozialarbeiter:innen wie Merivan Kar oder Rick Reuther möchten mit ihrer Arbeit verhindern, dass junge Menschen das Gesetz brechen.

profil traf die pädagogische Bereichsleitung und den pädagogischen Mitarbeiter im Back on Stage 10-Jugendzentrum am Hebbelplatz in Wien-Favoriten. Das Jugendzentrum befindet sich ziemlich versteckt in einem Gemeindebau der 1960er-Jahre, ist schwer, hin zu finden.

Das Back on Stage 10-Jugendzentrum ist groß, hell und vor allem besonders gepflegt. In den Räumen hängen laminierte Zettel mit motivierenden Sprüchen wie „Du hast den Mut, neu anzufangen“. Im gesamten Jugendzentrum herrscht ein „Snus-Verbot“, worauf mehrfach hingewiesen wird. Es gibt einen Aufenthaltsraum, ein eigenes Tonstudio, eine Küche, einen großen Garten und eine eigene Mädchen*zone, also einen eigenen „safe space“, in dem Mädchen sich zurückziehen können.

Noch ist kein Jugendlicher im Back on Stage 10, dieser öffnet nämlich erst eineinhalb Stunden nach dem Besuch von profil. Die beiden Betreuer:innen wollen die Jugendlichen vor Journalist:innen abschirmen, insbesondere nach den Schlagzeilen der letzten Wochen.