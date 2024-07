Europa hat die „Swiftmanie“

Die neue profil-Ausgabe hat sich dementsprechend dem Phänomen rund um die US-amerikanische Popsängerin angenommen. Allen voran mit der Frage: Wie konnte Taylor Swift so groß werden? Schließlich ist sie nicht nur die am meisten gestreamte Künstlerin auf Spotify, hält mehr als 100 Guinness-Weltrekorde und verkaufte weltweit über 200 Millionen Platten, sondern wurde zur Identifikationsfigur einer ganzen Generation.

Ein Grund: Swifts Texte. In einer Dokumentation aus dem Jahr 2020 sagt sie: „Jede Künstlerin und jeder Künstler hat etwas, das sie oder ihn von anderen unterscheidet. Bei mir ist es das Geschichtenerzählen.“ Die 34-Jährige hat es geschafft, epochale Gefühle in eine bildhafte Sprache zu übersetzen. Dabei arbeitet sie besonders gerne mit konkreten Symbolen und Metaphern. Und die wiederholen sich. Ihre Fans, die „Swifties“, analysieren ihre Songtexte deswegen akribisch, auf der Suche nach geheimen Botschaften und Anspielungen. Swifts gesamte Diskografie ist mittlerweile so etwas wie ein „Taylor Swift Expanded Universe“. Für Ihren Einstieg in ebenjenes haben wir eine Playlist mit dreizehn Songs kuratiert, „Taylor Swift für Anfänger:innen“.