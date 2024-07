Niemand hat eine Windel an. Wobei, so kann man das nicht sagen. Niemand hat erkennbar eine Windel an. In den sozialen Medien wurde ja durchaus spekuliert. Vier Stunden Show, mehrere Stunden anstehen, und das im Sommer. Da trinkt man Wasser, um nicht umzukippen, und muss während des Konzerts erst recht wieder auf die Toilette. Nicht mit den Swifties. Seit dem Beginn der „The Eras Tour“ vor über einem Jahr beraten die sich online über ihre Herangehensweisen an den Tag X, und zwar außerordentlich strategisch. Eine Frage poppt immer wieder auf: Wie halten wir das Ganze denn blasentechnisch durch? Eine Möglichkeit: Erwachsenenwindeln.

Durchgezogen hat das in Stockholm niemand. Es ist Mitte Mai, das Wetter ist für skandinavische Verhältnisse außerordentlich gut. Taylor Swift tritt drei Tage in Folge in der „Friends Arena“ auf und bricht drei Tage in Folge den Besucherrekord. Insgesamt kommen fast 180.000 Menschen. Die meisten von ihnen tragen irgendwas mit Pailletten und Cowboystiefel, einige haben selbst gemachte, glitzernde Bodysuits an – Windeln würde man da sicher durchsehen. In der Innenstadt weiß man sofort, wer sich ebenfalls auf den Weg ins Stadion macht: Herz-Sonnenbrillen, Perlenarmbänder, die Zahl 13 auf die Hand gemalt. Schon bald ist man kein Individuum mehr, sondern Teil eines größeren Organismus, schwimmt, umringt von Tausenden Gleichgesinnten, einfach nur mehr mit der Masse mit. „Ich liebe dein Outfit!“ „Seid ihr extra aus Amerika angereist?“ „Wenn sie ‚Getaway Car‘ spielt, sterbe ich.“ Die Anspannung bei der Ticketkontrolle ist so groß, dass man glaubt, ein kleiner Funke würde reichen, um alle in die Luft zu jagen.

Wirklich entladen kann sich diese kollektive Euphorie erst, als Taylor Swift auf der Bühne die „Bridge“ zu ihrem Eröffnungssong „Cruel Summer“ ankündigt: „Good evening, Stockholm! We have arrived at the first bridge of the evening!“ (Guten Abend, Stockholm! Wir sind bei der ersten Bridge dieses Abends angekommen!) Die „Bridge“ (Brücke) verbindet in dem Fall nicht nur zwei Abschnitte eines Lieds, sondern vor allem die Swifties mit der Gegenwart. Ja, sie sind da, Taylor ist es auch, und das passiert gerade alles wirklich! Als Beweis wird die ganze Aufregung, die ganze Erwartungshaltung an dieses eine Konzert mit voller Wucht in die Welt hinausgeschrien. Es bebt.