Temperatursturz, Schnee und Dauerregen: Wo das Tief Anett herkam

Vb schaufelte nicht, wie die im Sommer häufigeren Genua-Tiefs, Nässe in Richtung Kärnten und Steiermark - sondern es schraubte sich vom Mittelmeer her gegen den Uhrzeigersinn Richtung Österreich. „An den Bergen der Ostalpen staute sich die Luft und es begann zu regnen”, sagt Douglas Maraun, Klimaforscher an der Universität Graz. Neu sind Vb-Wetterlagen nicht, aber sie werden durch die Erwärmung des Mittelmeers immer intensiver. Das rechnete ein Team um Maraun bereits 2016 in einem Modell vor, die Realität bestätigte es in den vergangenen Jahren immer wieder.

Das Hauptproblem war auch heuer das heiße Mittelmeer. Es erreichte im August mit 27 Grad Höchsttemperaturen. Dadurch erwärmte sich die Luft darüber ebenfalls und konnte enorme Mengen Feuchtigkeit aufnehmen. Die Klimakrise hatte das Mittelmeer über die letzten Jahrzehnte aufgeheizt. Doch es gibt noch einen weiteren Grund: So wurden zum Schutz der Umwelt neue Abgasvorschriften für Schiffe erlassen. „Das ist eigentlich paradox: Wir haben jetzt eine viel sauberere Luft über den Meeren. Aber dadurch wird auch weniger Sonnenlicht reflektiert, was die Erwärmung weiter verstärkt.“