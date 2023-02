The Sound of Sobotka: So musikalisch ist Österreichs Spitzenpolitik

Bei anderen tritt die musikalische Neigung dann für politische Beobachter:innen doch eher überraschend zutage. So geschehen bei Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz, der kürzlich mit einem - höflich formuliert - psychedelischen Video die Gründung seiner Band proklamierte: Bandname sowie -mitglieder sind noch nicht bekannt, aber der erste Hit soll schon im Frühling erscheinen. Und Stefan Kaineder, Landeschef der Grünen in Oberösterreich, überraschte am Dienstag dieser Woche mit einem selbsteingesungenen Choral-TikTok, in dem er stimmlich sehr souverän als Reserve-Hubert-von-Goisern seinen Wunsch nach Windkraftausbau besingt.