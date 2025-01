Amtseinführung von Trump: Als der Vizepräsident betrunken war

Das trumpeske Spektakel vor Rekordkulisse, das sich der 47. Präsident der USA wohl erträumte, fällt aus. Die heute um 12 Uhr Ortszeit, 18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, stattfindende „United States presidential inauguration“ findet nicht traditionsgemäß outdoor vor dem Kapitol in Washington D.C. mit Blick über die National Mall statt, sondern wegen der anhaltenden Kälte indoor im Parlamentsgebäude. Donald Trump persönlich hat die Verlegung angeordnet. Aus Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer, wie sein Büro mitteilte. Aus Angst, dass aufgrund der niedrigen Temperaturen sich vergleichsweise wenige Zuschauer auf der National Mall einfinden würden, wie Spötter anmerkten.

Wir erinnern uns: Vor acht Jahren, am 20. Jänner 2017, löste Trump einen Streit um die Zahl der Teilnehmer an seiner Amtseinführung aus, der einen Vorgeschmack auf Kommendes liefern sollte. Er behauptete, eine Million Menschen hätte sich auf der Mall versammelt. Sein Pressesprecher Sean Spicer sprach vom „größten Publikum, das je bei einer Angelobung dabei war“. TV-Aufnahmen widerlegten diese Behauptungen eindeutig. Trumps Beraterin Kellyanne Conway verteidigte Spicer gegen Lügenvorwürfe und nannte dessen Aussagen mit kaustischem Witz „alternative facts“. Die Sentenz wurde zur meistzitierten Redewendung der Trump-Ära und ging in den weltweiten Sprachschatz ein.

„ I have the best words “

Vielleicht war Trump neidig, dass ihm diese großen Worte nicht selbst eingefallen waren, schließlich meinte er einmal über seine Formulierungskunst: „I know words. I have the best words.“ Mit seiner Inaugurationsansprache am 20. Jänner 2017 konnte er allerdings nicht alle Zuhörer von seinen rhetorischen Fähigkeiten überzeugen. Der anwesende Ex-Präsident George W. Bush kommentierte Trumps Rede laut dreier Ohrenzeugen mit den Worten: „That was some weird shit!“ (Das war ja eine verrückte Scheiße!) Prägnanter hätte es Kellyanne Conway auch nicht ausdrücken können. „Was Trump 2017 der Nation vom Inaugurationspult aus zurief, führt geradewegs in die Gegenwart: Er versprach nämlich, dass dieser Tag in Erinnerung bleiben werde als der Moment, an dem das Volk wieder zum Herrscher dieser Nation wurde‘, ganz so, als habe unter seinem Vorgänger Barack Obama eine Diktatur geherrscht“, schreibt der Leiter des profil-Außenpolitikressorts, Robert Treichler, in unserer aktuellen Cover-Story.