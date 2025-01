Donald Trump war noch keine zwei Stunden angelobt, da unterzeichnete er schon die ersten Präsidialverfügungen. Damit kann er am Kongress vorbei Gesetzesvorhaben durchboxen – oder Begnadigungen aussprechen. Auf diese Weise verfügte Trump am Montag in Washington die Freilassung der Kapitolstürmer.

Aufgehetzt von Trumps Behauptung, Joe Biden habe ihm bei den Wahlen von 2020 den Sieg gestohlen, stürmte am 6. Jänner 2021 ein gewalttätiger Mob das Kapitol in Washington. Dort sollte der Kongress den Sieg Bidens formal bestätigen. Fünf Menschen kamen bei dem Ansturm auf den Parlamentssitz ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt, und vier Polizisten begingen in den Wochen danach Suizid.

In einer groß angelegten juristischen Aufarbeitung der Krawalle wurden Hunderte Menschen verurteilt, die Rädelsführer fassten teils hohe Haftstrafen aus. Doch für Trump sind die Protagonisten des Ansturms Helden, die „nichts falsch gemacht haben“. In Anspielung auf das Datum spricht Trump von „J6-Geiseln“.

Rund 1500 Verurteilte kommen nun frei, darunter Mitglieder der rechtsradikalen Milizen „Proud Boys“ und „Oath Keepers“, denen besonders schwere Verbrechen zur Last gelegt werden. Unter den Begnadigten sind auch die Drahtzieher der Krawalle Enrique Tarrio und Stewart Rhodes.

„Wie ein General auf dem Schlachtfeld“

Der ehemalige Anführer der „Proud Boys“ Tarrio (42) war schon beim Aufmarsch von Neonazis in Charlottesville im Jahr 2017 dabei. Eine Frau wurde getötet und zahlreiche Menschen verletzt, als ein Neonazi mit seinem Auto in eine Gegendemonstration raste. Trump, auch damals Präsident, sprach von „einigen sehr feinen Menschen auf beiden Seiten“.

Beim Sturm auf das Kapitol war Tarrio zwar nicht vor Ort – ein Richter hatte ihn wenige Tage zuvor aus der Stadt verwiesen, nachdem er eine vorwiegend von Schwarzen besuchte Kirche beschädigt hatte –, agierte aber als Drahtzieher im Hintergrund. Wegen „aufrührerischer Verschwörung“ wurde er zu 22 Jahren Haft verurteilt, nun kam er frei. Am Dienstag wurde Tarrios Rückkehr in seine Heimatstadt Miami erwartet.

„Wie ein General auf dem Schlachtfeld“ war hingegen laut Anklage Stewart Rhodes am 6. Jänner aufgetreten. Vor dem Sturm auf das Kapitol hatte der 59-Jährige Waffen und Ausrüstung gekauft und in einem Hotel in der Nähe von Washington gelagert. Die Staatsanwaltschaft warf dem Gründer der „Oath Keepers“ vor, eine bewaffnete Rebellion gegen die Regierung geplant zu haben. Im Prozess bezeichnete sich der ehemalige Fallschirmspringer und Jus-Absolvent der Elite-Uni Yale, der stets mit Augenklappe auftritt, als „politischen Gefangenen“.

Rhodes wurde ebenfalls wegen „aufrührerischer Verschwörung“ verurteilt, Strafmaß: 18 Jahre.