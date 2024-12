Warum ein Wiener Syrer die Offensive in seiner Heimat gutheißt

Abud kann sich an diesem Freitag nicht wirklich konzentrieren. Nicht mit den Kindern spielen, nicht richtig zuhören, das Handy bleibt in seiner Hand, er schaut er Video um Video, Bild um Bild, wie Oppositionstruppen in seiner Heimat vorrücken. „Schau, wo sie jetzt sind“, sagt er und zeigt die aktuellen Frontverläufe her. Abud lebt seit etwas mehr als drei Jahren in Österreich, seine Familie in der Provinz Idlib, die größtenteils von islamistischen Rebellen kontrolliert wird. Sie flohen dorthin nachdem das Assad-Regime ihre Heimatstadt Kafranbel im Jahr 2020 zurückeroberte.

In der vergangenen Woche hat das Regime die Kleinstadt aber wieder verloren. Fast im Stundentakt verschoben sich die Grenzen, die Kämpfer haben mittlerweile die Großstadt Aleppo eingenommen und stehen vor der viertgrößten Stadt Hama. Es ist ein Zusammenschluss von etwa 20 Milizen, die meisten sind islamistisch ausgerichtet. Expertin Kristin Hellberg bezeichnete sie auf Deutschlandfunk als „Post-Dschihadisten.“ Sie haben gute Beziehungen zur Türkei, sind extremistisch, haben aber keine internationalen Bestrebungen, sondern konzentrieren sich nur auf Syrien. Führend ist die Gruppe HTS (Hai'at Tahrir ash-Sham). Sie hat seit mehreren Jahren die Kontrolle über die Enklave in der Region Idlib, in der Abuds Familie wohnt.