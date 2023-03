Wer das Rennen im (online) SPÖ-Führungskampf macht

Könnte es sinnvoll sein, Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zum Parteivorsitz zu erschweren? Ist das überhaupt möglich, nachdem die SPÖ versucht hat, sich zu öffnen und ihre Mitglieder stärker einzubeziehen? Sollte eine Stichwahl in Betracht gezogen werden?

Diesen und ähnlichen Fragen widmeten sich führende Genoss:innen gestern im SPÖ-Präsidium – und anschließend im Parteivorstand. Während Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bereits im Vorfeld von einer langen Kandidat:innenliste ausging, befürworteten mehrere Landesorganisationen eine gewisse Zahl an Unterstützungserklärungen. Das Ziel – dass das Kandidatenfeld nicht viel größer ist als die drei aussichtsreichsten Anwärter:innen: Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen. Bis zum Abend wurde über die Modalitäten diskutiert; die Einigung des Vorstands lautete schließlich: Für eine Kandidatur bei der SPÖ-Mitgliederbefragung muss man 30 Unterstützungserklärungen vorlegen, eine Stichwahl unter den Mitgliedern ist nicht vorgesehen. Burgenlands Landeshauptmann Doskozil machte bereits klar, dass er nur dann beim auf die Befragung folgenden Parteitag kandidieren werde, sollte er die Nummer eins bei den Mitgliedern erreichen.

Dass damit die Tage des Chaos innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie vorüber sind, darf jedoch eher bezweifelt werden. 73 Bewerbungen, 9.000 neue Mitglieder und unterschiedlichste Ansichten, wie man mit dem Streit um den roten Vorsitz umgehen soll, haben Spuren hinterlassen.

Während die endgültige Entscheidung über die rote Führung auf dem Sonderparteitag am 3. Juni fallen dürfte, zeichnet sich in sozialen Medien bereits ab, wer bei den Wähler:innen besonders gut ankommt – auch wenn die Anzahl an Follower:innen oder Likes auf Facebook, Twitter oder Instagram freilich nur bedingt aufschlussreich ist und lediglich eine Momentaufnahme darstellt. Auffallend ist jedoch: Während Pamela Rendi-Wagner auf Facebook etwa 110.000 Personen folgen und Hans Peter Doskozil rund 28.000 Follower:innen hat, liegt Andreas Babler, der sich bis vor Kurzem nicht einer annähernd so großer Bekanntheit erfreute, bereits bei knapp 22.000 Follower:innen. Dieselbe Tendenz lässt sich auch auf Instagram und Twitter erkennen, wobei Doskozil auf letzterer Plattform selbst nicht vertreten ist. Welches Stimmungsbild sich daraus für die Führungsdebatte ableiten lässt, werden freilich erst die kommenden Wochen bzw. endgültig der Sonderparteitag zeigen.

