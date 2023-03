Kulturland Niederösterreich: Wutanfälle und Beruhigungspillen

Die Allianz der ÖVP mit der FPÖ in Niederösterreich schlägt unter Kulturschaffenden heftige Wellen; das Spektrum der Reaktionen reicht von Besorgnis bis zu heftiger Entrüstung. Und die Wut richtet sich nicht allein gegen die Freiheitlichen, sondern auch gegen jene Frau, die weiterhin für die Kulturagenden verantwortlich zeichnen wird: ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Können jene, die in Niederösterreich Kunst machen, in einer Politikerin, die eine Allianz mit Udo Landbauer gewählt hat, noch eine Ansprechpartnerin sehen? Bei Landbauer denken sie an NS-Liederbücher, die in dessen Burschenschaft Germania gefunden wurden, und nicht an jemanden, dem sie bei einer Premiere die Hand reichen wollen.

In Niederösterreich weht nach der politischen Zweckehe zwischen ÖVP und FPÖ ein scharfer Wind von rechts. Und der wirbelt die Kunst- und Kulturszene im Bundesland ordentlich auf. Kunstschaffende fragen sich, was Niederösterreich künftig stärker prägen wird: der „Österreich zuerst“-Zeitgeist der FPÖ oder die zeitgenössische Kunst, die sich in den vergangenen Jahrzehnten frei von nationaler Enge ausbreiten konnte. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die neue Identität Niederösterreichs als Kulturland – und damit das Erbe des früheren Landeshauptmannes Erwin Pröll, der es wesentlich geprägt hat.

In einem veritablen „Wutanfall“, den Schriftstellerin Gertraud Klemm zu Papier gebracht hatte und am Donnerstag vergangener Woche bei der Protestkundgebung in St. Pölten rezitierte, stellte sie fest: „Das Übereinkommen liest sich wie ein klares Bekenntnis zur Vergangenheit. Zum kleinen Mann, der mit anderen kleinen Männern um die Wette poltern kann, gegen alle, die unerwünscht und minderwertig sind.“ Dass Mikl-Leitner da mitmache, sei „auch frauenpolitisch eine Unterwerfung, die ich nicht einmal der ÖVP zugetraut hätte“.