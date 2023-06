Wer verteidigt in der SPÖ jetzt die EU?

Die SPÖ hat ihr Programm für die vergangene EU-Wahl durchaus ausgiebig niedergeschrieben, auf 124 fasste die Partei ihre Positionen im Jahr 2019 zusammen. Das Papier ist keine Lobeshymne auf die Europäische Union, wie sich zum Beispiel auf Seite 7 nachlesen lässt: „Nur wenn die Politik in Europa wieder an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist und nicht - wie in der Vergangenheit so oft - primär für Konzerne arbeitet, kann es wieder Begeisterung geben.“ Auch auf Seite 9 übt die Partei Kritik: „Die EU hat sich nach 20 Jahren konservativer Mehrheit und der Dominanz des Neoliberalismus in die falsche Richtung entwickelt.“ Auf Seite 115 kommt die Sozialdemokratie dann aber doch zu dem Schluss: „Angesichts all dieser Entwicklungen und Bedrohungen ist die Europäische Union trotz ihrer Krisen und des bedenklichen Rechtsrucks in manchen Mitgliedsstaaten ein Hort der Stabilität und der Verlässlichkeit.“

Ein Jahr später, 2020, fasste auch Andreas Babler in einem Videointerview seine persönliche Position zur EU zusammen, und zwar deutlich flapsiger und viel brachialer: Die Europäische Union sei ein „protektionistisches“ und „gegen das US-amerikanische Konkurrenz aufbauendes Konstrukt“; das „aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat“ und „schlimmer als die NATO“. Detail am Rande: Auf das Thema angesprochen hatte ihn damals Politikberater Rudi Fußi, der mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf seinen Sieg bei der SPÖ-Mitgliederbefragung angestoßen hatte. Babler antwortete ihm 2020 noch: „Das ist jetzt gefährlich“, das Thema emotionalisiere ihn. Drei Jahre später wird es tatsächlich zur Gefahr für seine Kandidatur: Babler tritt immerhin am kommenden Samstag beim Parteitag gegen Hans Peter Doskozil an, um SPÖ-Chef zu werden. Und seine Aussagen könnten manche Delegierte durchaus abschrecken, die noch zwischen den beiden Kandidaten schwanken.