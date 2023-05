So viele Delegierte stellen die SPÖ-Länder am Parteitag

Die SPÖ steuert auf eine Richtungsentscheidung zu, die den Kurs der Partei über Jahre prägen wird. Mit Hans Peter Doskozil und Andreas Babler stehen sich zwei Kandidaten gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum Showdown in Rot kommt es am Bundesparteitag am 3. Juni in Linz.

Dort entscheiden 609 Delegierte darüber, wie der nächste SPÖ-Vorsitzende heißt. Gleich mehrere Unterstützer der bisherigen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wechselten volley ins Team von Babler. Darunter Teile der Wiener Landespartei.

Die Teams von Doskozil und Babler beginnen gerade damit, die Delegiertenlisten durchzuackern – um sich auszurechnen, auf welche Stimmen sie zählen können; und welche Allianzen sie noch schmieden müssen, damit sie eine Mehrheit schaffen.