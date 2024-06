Wie Jubeln und Packeln die türkis-grüne Beziehung renaturieren

Nach dem Alleingang der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler in Brüssel - sie stimmte dem Renaturierungsgesetz gegen den Willen der Volkspartei zu - sah es kurz nach einem vorzeitigen Ende der Regierung aus. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer entschied sich bloß für eine Eiszeit und eine Anzeige Gewesslers wegen Amtsmissbrauchs. Es war nicht der erste Knatsch in der Regierung. Warum die so ungleiche Polit-Ehe seit 4,5 Jahre hält, ist nicht zuletzt Nehammers Draht zu Vize-Kanzler Werner Kogler geschuldet. Und wer die beiden nach dem historischen Sieg in der Kabine des Nationalteams jubeln sah, der ahnt: Auch diese Eiszeit ist schon wieder stark angetaut.