Wien-Wahl: Wenn ein Drittel der Stadt nicht mitbestimmen darf

Wien ist eine Stadt der Migranten. Eine von diesen Migranten bin ich. Ich bin nicht in Österreich geboren, meine Muttersprache ist nicht Deutsch und trotzdem sehe ich mich als Wienerin. Damit bin ich bei weitem keine Ausnahme, über 45 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben einen Migrationshintergrund. Darunter auch einige meiner Arbeitskollegen, Freunde oder Bekannten. Wien wäre leer ohne uns.

Dennoch können viele Wienerinnen und Wiener nicht über die Zukunft ihrer Stadt mitbestimmen. Noch nie war der Anteil der Wahlberechtigten an der Wohnbevölkerung so gering wie bei der kommenden Wien-Wahl. Zur Erinnerung: Bei der Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl sind – so wie bei jeder anderen überregionalen Wahl in Österreich auch – nur österreichische Staatsbürger wahlberechtigt. Menschen mit EU-Pass dürfen auf Bezirksebene mitbestimmen, Ausländer, die aus Drittstaaten kommen, nicht einmal das.

Und dabei kommen die größten Ausländergruppen in Wien aus Serbien, Syrien oder der Türkei – Drittstaaten. Würden Sie in Stockholm leben, wäre das anders. Dort sind Drittstaatler nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf regionaler Ebene stimmberechtigt. Die Voraussetzung ist, dass man drei Jahre dauerhaft in Stockholm hauptgemeldet ist.

Ein Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auf lokaler Ebene gibt es in insgesamt elf EU-Ländern, wie Belgien, Finnland, Irland, Litauen, Ungarn oder der Slowakei. Warum nicht auch bei uns?